Defensor ug Espiritu gidakop sunod ni Senador Marcoleta

Gidakop niadtong Lunes, Hulyo 6, 2026, si kanhi Anakalusugan representative Mike Defensor ug ang negosyanteng si Joseph Espiritu kinsa pulos mga kauban ni Senador Rodante Marcoleta sa kasong plunder nga may kalambigitan sa P75-milyon nga mga donasyon sa kampanya.
Sa usa ka press conference, gibutyag ni Interior and Local Government Secretary Jonvic Remulla nga silang Defensor ug Espiritu nadakpan sulod sa usa ka coffee shop sa Quezon City, pipila ka oras human madakpi si Marcoleta niadtong Lunes.
Gidala sila sa buhatan sa Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) sa Camp Crame, Quezon City, alang sa mga pamaagi sa booking, diin kasamtangan sab nga gipaubos si Marcoleta sa mga pre-detention procedure.
Si Defensor ug Espiritu dad-on ngadto sa Quezon City Jail sa Payatas diin sila ibalhog ubos sa mando sa Sandiganbayan third division.
Sa laing bahin, si Marcoleta temporaryo una nga dad-on sa Philippine National Police (PNP) General Hospital aron ipaubos sa medical examination, dungan sa pagkonsiderar sa iyang edad nga 72 anyos.
“He is now undergoing medical procedures, 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heart beat ang kailangan gawin sa kanya. Marami pa po siyang test na pagdadaanan katulad ng mga ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yun but hopefully, within the next two days tapos na ang lahat ang kanyang examination para sa full health na irereport namin sa Sandiganbayan na maaari na siya puwede ilagay, maging PDL (person deprived of liberty) sa Quezon City Jail. Doon po ang kanyang confinement order sa Payatas,” matod ni Remulla.
“‘Yung mugshot niya po ay ilalabas sa ilang sandali lang at marami pa po kasing pagdadaanan. I must remind everyone we are not here to humiliate anyone. Kung anuman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi namin wawalanghiyain. His picture will be taken as he appears in public. We are here to arrest him and have him tried but not to humiliate him. He still has his rights,” dugang niya.
Sa usa ka interbyu human sa iyang pagkaaresto, nisaad si Marcoleta nga morespeto sa balaod ug sa mga proseso sa korte.
Si Marcoleta gidakop human siya nisang-at og motion to quash (petisyon sa pagbasura) sa kasong plunder batok kaniya didto sa Sandiganbayan.
Sa usa ka post sa social media, matod pa ni Defensor nga bisan pa man niining mga pasangil nga nagtumong sa pagpahilom kanila, magpadayon gihapon ilang pagpakigbatok sa korapsiyon sa gobiyerno.
“Kami na lumalaban sa korapsyon ang nauna pang makulong sa isang kasong walang batayan. Sa amin pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korapsyon na ang gusto lang namin ay lumabas ang katotohanan, transparency, accountability and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong n’yo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko,” sumala ni Defensor.
Ang maong kaso naggumikan sa mismong pag-angkon ni Marcoleta sa publiko nga nakadawat siya og P30 milyunes gikan ni Defensor, P25 milyunes gikan ni Espiritu, ug P20 milyunes gikan sa laing negosyante
nga si Aristotle Viray, bisan pa man kon iyang gipanghimakak ug gihuptan nga uyon sa balaod ang maong mga donasyon ug pamolitika lamang ang nagpaluyo sa mga sumbong.
Gisumbong sa Office of the Ombudsman si Marcoleta ug ang tulo ka laing kauban og tagsa ka kaso sa plunder ug sa paglapas sa Presidential Decree 46 nga nagdili sa mga opisyal sa gobiyerno sa pagdawat og mga regalo nga may kalambigitan sa ilang katungdanan. /TPM/SunStar Philippines