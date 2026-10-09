Dekalidad nga hinampakay karong adlawa sa SM Seaside Cebu Arena

Dekalidad nga hinampakay ang masaksihan karong Sabado sa hapon, Oktubre 10, 2026, sa season-opening sa Premier Volleyball League ug hasta sa Spikers’ Turf sa SM Seaside Cebu Arena.
Mao kini ang labing unang higayon nga subayon sa liga ang bag-ong three-leg All-Filipino Conference nga pagatawgon og Siklab, Sigla ug Sinag series.
Sa PVL nga maoy women’s professional volleyball league sa nasod, mopakita og aksiyon sila si Bella Belen sa Capital1 Solar Spikers, Sisi Rondina ug Eya Laure sa Choco Mucho Flying TItans, Jia De Guzman ug Bernadeth Pons sa Creamline Cool Smashers, ug ang mga pambato sa Akari Chargers nga sila si Justine Jazareno ug Mars Alba.
Sa Spikers’ Turf, moduwa ang Alpha Insurance Protectors batok Savouge Aesthetics Spin Doctors.
Sa premirong duwa, magsangka ang Solar Spikers batok Flyinmg Titans sugod sa ala 1 sa hapon mosunod ang engkuwentro sa Insurance Protectors batok Spin Doctors dayon mag-abot sa main game Cool Smashers batok Chargers. / ESL