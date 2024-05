Dekalidad nga riders maglumba

Dekalidad nga riders gikan sa managlahing mga dapit sa rehiyon ang maglinumbaay sa 2nd leg sa 2024 MS Motosuit Motocross Series.

Ang lumba, nga giulohan og 2nd Mayor Francis Salimbangon Motocross Cup, gikatakda karong Sabado, Mayo 18, 2024, sa Barangay Pio, lungsod sa Tabogon, Cebu.

Lakip sa mga magtigi mao ang beteranong riders nga sila si Jojie Basco, PC Gualiza, Clinton Gualiza, Denmar Supatan, ug Renren Hisoler.

Sa kinatibuk-an, 16 ka mga kategoriya ang kombatihan sa usa ka adlaw nga lumba, nga nagsilbeng usa sa mga kalihukan sa kasaulogan sa tinuig nga piyesta sa Tabogon agig pagtamod sa patron nga si San Isidro Labrador.

Ang mga kategoriya mao ang local enduro, mini 50, local Norte special, novice, ladies 14 Under, elite, open enduro, underbone, beginners open production, mini class open, executive 40-44, 45-49, ug 50-above, ladies open, intermediate, ug expert open.

Makadawat og tropeyo ug ganting salapi ang mga mananaog sa lumba.

Ang nagpasiugda sa lumba nga si MS Motosuit head Lou Ornopia nagpasalamat sa kinatibuk-ang suporta nga gihatag sa Tabogon LGU ubos sa pagpangulo ni Mayor Francis Salimbangon.

“Mapasalamaton kaayo ko ni Mayor Francis (Salimba­ngon) sa hugot niyang suporta ning atong race series,” pamahayag ni Ornopia, kanhi “Sportsman of the Year” awardee sa Sportswriters Association of Cebu (SAC).

Matod ni Ornopia nga niaktibo siya pagbalik sa pagpasiugda og motocross series aron pagdasig sa riders ug sa samang higayon, makakaplag og bag-ong talento ning maong natad sa paugnat sa kusog.

Ang ikatulong tipik sa serye ipahigayon sa sunod buwan. / ESL