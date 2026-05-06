Deklarasyon nga way trabaho gikalibgan

Pipila sa netizens sa Sugbo ang nagyawyaw sa social media sa dihang uwahi nga nianunsiyo nga adunay kausaban sa deklarasyon sa special non-working days gumikan sa pagpahigayon sa 48th Asean Summit sa dihang giapil na ang Cebu City ug Mandaue City.
Una nang gideklarar sa Malacañang isip special non-working days ang Mayo 6-8, 2026, sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Lungsod sa Cordova sa Lalawigan sa Sugbo subay sa proklamasyon nga gilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto sa Mayo 5, 2026.
Niadtong buntag sa Miyerkules, Mayo 6 diha pa naklaro nga lakip ang Dakbayan sa Sugbo ug Mandaue sa Proclamation 1239 nga special non-working days sulod sa nahisgutan nga tulo ka adlaw.
Nahinayak na og biya sa ilang balay ang mga trabahante aron sa pagtambong sa ilang trabaho.
Usa ka netizen nikomento sa SunStar Cebu Facebook page nagkanayon: “…to say nga mag-holiday na lang to alleviate the traffic at 8am on the same day is a different kind of craziness and entitlement mindset these national gov’t officials we have.”
Laing reklamo, “We went to a police station this afternoon to get police clearance, only to be told to come back on Monday because ‘holiday’ kuno. Public service shouldn’t come to a standstill just because there’s an international event happening.”
Samtang, nagpabiling bukas ang mga importante nga opisina sa Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo taliwa sa mando pagsuspenso sa trabaho sa Dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu, ug Lungsod sa Cordova nunot sa pagpangandam sa seguridad ug kahapsay.
Subay sa giluwatan nga memorandum sa Kapitolyo, magpabiling bukas ang buhatan sa Tourism, Provincial General Services Office, Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, Provincial Engineering Office, Provincial Social Welfare and Development Office, Provincial Health Officer, ug Provincial Governor’s Office apan limitado lang ang personnel niini. Una na nga gimando ang work suspension sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ug Lungsod sa Cordova tungod sa pagpahigayon sa Asean Summit ug related meetings.
Gawas sa probinsiya, lakip sab sa nipatuman sa skeletal workforce ug suspensiyon sa non-essential offices ang Dakbayan sa Sugbo. Gimando sab sa kagamhanan ang pagseguro nga magpabiling abli ang mga importanteng opisina nga maghatag og kritikal nga serbisyo sa mga Sugboanon sama na lang sa frontline services.
Gihatagan hinuon og katungod ang tanan nga department heads nga mopili sa mga personnel nga motrabaho sa maong higayon.
Ang 48th Asean Summit magsugod karong adlawa hangtod sa Mayo 8 nga pangulohan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug First Lady Liza Marcos ang closing ceremony. / dugang taho ni FVQ