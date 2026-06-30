Deklarasyon sa Hulyo 12 isip “West Philippine Sea Victory Day” sa Cebu City, gihangop sa DND

Gidayeg sa Department of National Defense (DND) ang unanimous nga pag-aprubar sa Cebu City Council sa usa ka resolusyon nga nagdeklarar sa matag Hulyo 12 isip “West Philippine Sea Victory Day,” ug giingong ang 2016 Arbitral Award usa ka kadaugan nga kinahanglan panalipdan ug ipatuman sa nasod.
Sa pahayag nga gipagawas niadtong Lunes, Hunyo 29, gidayeg ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pag-aprubar sa konseho sa maong lakang, ug niingon nga ang maong makasaysayanong desisyon nagpabiling usa ka mahinungdanong legal nga kadaugan alang sa Pilipinas nga angay dawaton ug panalipdan.
“We laud the Cebu City Council’s unanimous approval of a resolution declaring July 12 of every year as ‘West Philippine Sea Victory Day.’ The 2016 Arbitral Award was indeed a victory which our country should embrace and fight to enforce,” matod ni Teodoro.
Gitapos niya ang iyang pahayag pinaagi sa mensaheng, “Mabuhay po kayo. Hindi Tayo Magpapasisiil.”
Ang resolusyon, nga gipangamahanan ni Cebu City Councilor Pablo Labra II, nagtumong sa paghinumdom sa matag Hulyo 12 isip “West Philippine Sea Victory Day” isip pag-ila sa makasaysayanong kadaugan sa Pilipinas sa arbitral ruling ubos sa United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).
Gipalig-on usab niini ang soberanong katungod ug maritime entitlements sa Pilipinas sa West Philippine Sea ug nag-awhag sa Kongreso nga himuong opisyal ang maong tinuig nga pagsaulog sa tibuok nasod. / CAV