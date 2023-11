Del Mar gusto nga LGUs dunay‘gahom pagduma’ sa water district

Taliwala sa isyo ug kagubot sa Metro Cebu Water District (MCWD), dunay nag-ung-ong nga balaudnon sa Ubos Balay-Baluranan nga nagsugyot sa pag-amendar sa Presidential Decree 198 o Provincial Water Utilities Act of 1973.

Si Cebu City North District Representative Rachel “Cutie” del Mar niduso og balik sa pag-amendar sa maong balaudnon nga unang giduso sa iyang namatay nga amahan aron katugotan ug madasig ang local government units (LGUs) alang sa maayong performance sa water districts atol sa unang regular session sa 19th Congress niadtong Hunyo 30, 2022.

Sa website sa House of the Representatives, nag ung-ong pa ang balaudnon sa committee on public works and highways sukad niadtong Hulyo 27, 2022.

Base sa gisugyot nga amendment, ang mga LGU, kansang mga konstituwente gisilbihan sa water district, dili manghilabot sa operasyon sa water district, apan kini adunay katungod ug katungdanan sa pagdumala, ilabi na kon ang serbisyo sa ilang mga konstituwente nadaot.

“Many consumers have laid a large part of the blame for MCWD’s dismal performance on their governor and respective city or town mayor and congressman for allegedly neglecting to prod and push the water district to do its job,” pagsabot ni del Mar.

Si Del Mar niingon nga ang mga lokal nga opisyal adunay mas dakong bahin sa isyo sa suplay sa tubig ug mas hait nga kapasidad tungod sa kaduol niini sa pagsuta sa problema kon itandi sa Local Water Utilities Administration (LWUA), ang ahensya nga gimando sa balaod nga modumala sa mga distrito sa tubig.

Si Cebu City Mayor Michael Rama buot motaktak sa chairman sa MCWD Board of Directors nga si Jose Daluz III ug laing duha ka board members, ug nitudlo aron mohulip kanila.

Apan si Daluz III ug mga kauban wala motuman ug ningbarog usab sa ilang katu­ngod sa balaod.