Dela Rosa gireklamo tungod sa sige og absent sa Senado

Usa ka grupo sa civil society ang nipasaka niadtong Miyerkules, Pebrero 25, 2026, og ethics complaint batok kang Senador Ronald “Bato” dela Rosa tungod sa iyang dugay na nga pag-absent sa Senado.
Ang reklamo nga gipasaka sa “Wag Kang KuCorrupt,” usa ka organisasyon nga kontra-korapsiyon, ngadto sa Senate Committee on Ethics and Privileges, niakusar kang Dela Rosa og pagpasagad sa katungdanan tungod sa iyang taas nga panahon nga wala pagtambong sa mga sesyon ug paghimo sa iyang opisyal nga gimbuhaton isip magbabalaod.
“As an elected public official receiving compensation from public funds, a Senator carries the constitutional and moral obligation to attend sessions, participate in legislative deliberations, and fulfill oversight responsibilities,” matod sa grupo.
“Moreover, as Chair of Senate committees, his absence inevitably causes delays in scheduled hearings, pending legislative measures, oversight functions, and the timely consideration of matters within the jurisdiction of those committees,” dugang niini.
Ang grupo nagtinguha og usa ka pormal nga pakisusi aron mahibaw-an kon ang gawi sa senador nakalapas ba sa mga lagda sa Senado ug ethical standards, ug aron morekomendar og angay nga mga silot.
Gipasiugda sa reklamo ang mga kabalaka, lakip na ang posibleng sayop nga paggamit sa pundo sa publiko kon si Dela Rosa magpadayon sa pagdawat og suholan nga wala tumana ang iyang mga katungdanan ug ang pagkaguba sa pagsalig sa publiko sa mga demokratikong institusyon.
“Many are subjected to disciplinary action, salary deductions, suspension, or even outright termination for repeated absences without approved leave,” nagkanayon ang grupo.
“Breadwinners across the country work tirelessly, often under difficult conditions, precisely because their families’ welfare depends on daily accountability,” kini nidugang.
Si Dela Rosa wala na motambong og bisan unsang sesyon sa Senado sukad niadtong Nobiyembre 2025, human si Ombudsman Jesus Crispin Remulla niingon nga ang International Criminal Court (ICC) nagpagawas na og arrest warrant tungod sa iyang kalambigitan sa giingong crime against humanity sa nasod atol sa pagpatuman sa drug war ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. /TPM/SunStar Philippines