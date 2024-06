Dela Rosa miangkon nga dunay human rights violation sa drug war

Adunay mga paglapas sa tawhanong katungod nga nahimo atol sa duguong drug war sa administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte,angkon ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa, kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP), niadtong Huwebes, Hunyo 27, 2024.

Apan si Dela Rosa niingon nga ang angay manubag sa mga paglapas sa tawhanong katungod mao ang mga polis nga nalambigit sa mga operasyon ug nga ang matag kaso kinahanglang tukion nga tagsa-tagsa.

“We should treat each case individually...Aminado tayo diyan na merong mga kaso na talagang na-violate ‘yung right ng tao kasi kung wala eh dapat hindi nakakasuhan ‘yung mga pulis na gumawa ng kalokohan. Kasi kung wala, dapat walang pulis na na-convict of nakulong,” matod niya atol sa media forum.

“Kasi gusto nila na ila-lump lahat ‘yan na gawing crimes against humanity at ipapasa sa ICC (International Criminal Court) when in truth and in fact na some of these cases pagdating pa lang sa Department of Justice (DOJ) dismissed na agad ang kaso dahil through proper investigation, lalabas at lalabas na justified ‘yung ginawa ng pulis,” dugang niya.

Gipakawalay sala ni Dela Rosa si Duterte sa bisan unsang tulubagon ilabina sa mga alegasyon nga iyang gimandoan ang mga polis sa pagpatay sa mga drug suspect.

“Bakit ang pangulo ang kailangan magpaliwanag. Pagpaliwanagin mo ‘yung bawat kaso sinong involved sa bawat kaso na mayroon human rights violation na nangyari. Sinong responsible don? Yun ang pananagutin mo, pa-explain-in mo,” matod niya.

Sila si Dela Rosa ug Duterte nagdumili sa pagsanong sa imbitasyon sa komite sa House of Representatives nga nagpahigayon og imbestigasyon sa mga abuso nga nahimo atol sa drug war.

Ang kanhi labing taas nga police official nipadayag og pagtuo nga kon iya kining buhaton, magtinabangay ang mga gustong moduot kang Duterte.

Apan kon makahukom si Duterte nga mopatim-aw sa imbestigasyon, mouban siya “tungod sa gugma” sa kanhi Presidente.

Ang kampo ni Duterte kaniadto nagkanayon nga atubangon na lang niya ang tanang mga kaso nga ipasaka batok kaniya sa korte.

Hinuon, si Dela Rosa niingon nga iyang nakita nga paborable alang kanila ang imbestigasyon tungod kay nagpakita lamang kini nga ang sistema sa hustisya sa nasod naglihok ug nga dili kinahanglan nga manginlabot ang ICC.

Ang ICC nagpahigayon og imbestigasyon sa giingong crime against humanity of murder sa Pilipinas nga may kalabutan sa kontrobersyal nga drug war ni Duterte gikan sa Nobiyembre 1, 2011 hangtod Marso 16, 2019.

Sila si Duterte ug Dela Rosa maoy gitumbok nga principal respondents sa kaso.

Si Duterte mao ang mayor sa Davao City sukad niadtong 2011 sa wala pa siya mapili isip presidente sa Republika niadtong 2016.

Si Dela Rosa maoy nagsilbi nga chief implementer sa drug war, nga niresulta sa kamatayon sa kapin 6,000 ka mga giingong drug personalities.

Ang kanhi Presidente mimando sa pagsibog sa pagkamiyembro sa Pilipinas sa Rome Statute, nga nagtukod sa ICC, niadtong Marso 2019.

Ang ICC gikatahong andam moluwat og arrest order batok nilang Duterte ug Dela Rosa.

Ubay-ubay nga mga polis ang nag-atubang og kaso atubangan sa Department of Justice tungod sa giingong mga iregularidad sa pagpahigayon sa anti-illegal drugs operations ubos sa kanhi administrasyon, lakip na ang giingong pagtanum og ebidensya, ug uban pa.

Sa miaging semana, upat ka mga polis ang nakombikto sa kasong homicide kalabot sa pagpatay sa amahan ug anak niini niadtong Septiyembre 2016 sa Caloocan City, taliwa sa kainit sa gubat batok sa drugas. / TPM, SunStar Philippines