Dela Rosa nalipay nga mga Duterte modagan

Gidayeg ni Senador Ronald “Bato” Dela Rosa ang pagdagan unya sa tulo ka mga Duterte sa Senado aron nga di na siya mingaw ug si Senador Christopher “Bong” Go atol sa kampanya sa taliabot nga eleksiyon.

Giluwatan ni Dela Rosa ang iyang pamahayag atol sa paghinabi kaniya sa mga tigbalita niadtong Biyernes sa hapon, Hunyo 28, 2024, sa Annex Event Center, SM City Davao. Gani nakugang pa siya human niya masayri bahin sa intensiyon ni kanhi President Rodrigo Duterte ug iyang mga anak nga sila si Paolo ug Sebastian nga magpapili alang sa senatorial position.

“I was caught unaware, because nakuratan ko but then happy because I was expecting a very lonely campaign for me and Senator Bong Go,” tataw pa niya.

Nagtuo ang senador nga kon naa sa kiliran ang mga Duterte, si Go ug siya di na mogamit og “guerrilla tactics” sa taliabot nga senatorial campaign.

“Dalawa lang kami mangangampanya, guerilla tactics, we know the administration, the opposition, nasa gitna pa kami,” matod niya.

Gihisgutan sab ni Dela Rosa nga ang pagkalakip sa mga Duterte ug ni Philip Salvador sa bugnong lugaynon sa Senado, dunay unom ka mga kandidato, maghimo sa kampanya nga mabulokon.

Sa dihang gipangutana kon modagan sab sa sunod nga eleksiyon, kompiyansa niyang gitubag nga modagan siya.

Kahinumdoman nga si Vice President Sara Duterte nipahibawo niadtong Hunyo 25, 2024 nga ang tulo ka mga Duterte modagan alang sa senatorial position; iyang gikompirmar ang pagsalmot nila sa sunod nga eleksiyon sa 2025.

Matod ni Sara nga si Sebastian, manghod niya, modagan sa pagka-presidente sa 2028 national and local elections. Iya sab nga gibutyag nga iyang inahan nga si Elizabeth Zimmerman buot mopabalik niya sa Davao City ug hulipan si Sebastian isip mayor.

Sa pagkakaron, si Paolo Duterte mao ang Davao First District representative, samtang si Sebastian mao ang Davao City mayor.