Delegasyon gikan sa Russia motan-aw sa Pasigarbo sa Sugbo

Kompirmado nga mo-tan-aw ug mosalmot sa kasaulogan sa Pasigarbo sa Sugbo karong tuiga ang mga delegado gikan sa St. Petersburg, sa nasud sa Russia.

Gipahibalo ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia nga ang delegasyon gikan sa St. Petersburg, Russia motan-aw sa Pasigarbo 2024. Ang maong delegasyion motambong sa usa ka summit nga ipahigayon dinhi sa Sugbo.

Sa nasayran, ipahigayon ang Pasigarbo 2024 sa Agusto 25 sa Cebu City Sports Complex (CCSC).

Si Garcia mipatawag og multi-sectoral meeting sa Social Hall isip kabahin sa pagpangandam sa nagkaduol na nga Pasigarbo.

Matod pa sa gobernador nga adunay hiniusang desisyon ning pagpahigayon sa ‘festival of festivals’ sa CCSC taliwala sa pagkwestiyon ni suspended Cebu City Mayor Michael Rama sa lakang sa probinsya.

“Central gud ang Abellana grounds to all of our towns and cities and we are so glad nga nahuman na ang trabaho didto,” pasabot ni Garcia.

Gikalipay ni Garcia ang hiniusang suporta sa mga mayor ug kinatibuk-ang Sugbo alang sa pagpahigayon sa kalihukan nga kabahin sa 455th founding annivery sa lalawigan sa Sugbo./ANV