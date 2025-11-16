Deliberasyon sa draft LPTRP gisugdan na

Ang Konseho sa Siyudad sa Sugbo nagsugod na sa proseso sa deliberasyon alang sa gisugyot nga ordinansa nga, kon maaprobahan, mag-usab sa tibuok sistema sa pampublikong transportasyon sa siyudad ug magmugna og dakong pag-usab sa rota.
Ang maong ordinansa nga gi-endorsar ni Acting Vice Mayor Winston Pepito niadtong Nobiyembre 11, 2025 gipasa na sa Committee on Laws, Ordinances, and Style ug sa Committee on Transportation.
Tumong sa maong lakang nga pormalisahon ang pagsagop sa bag-ong giaprobahan nga Local Public Transport Route Plan (LPTRP) 2024–2028, usa ka lima ka tuig nga plano sa mga rota sa jeepney, nagpaila og bag-ong developmental routes, ug nag-organisar pag-usab sa serbisyo sa pampublikong transportasyon base sa land use, demand, ug accessibility.
Ang plano una nang gi-aprobahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) pinaagi sa Board Resolution No. 186, Series of 2025.
Sa higayon nga masagop, ang LPTRP magsilbe isip opisyal nga istruktura sa rota sa siyudad ug maoy mogiya sa umaabot nga paghatag og mga prangkisa, pag-apil sa mga feeder routes ngadto sa Cebu Bus Rapid Transit (BRT), ug modernisasyon sa kasamtangang mga jeepney fleet.
Gilauman nga mosunod ang mga public consultations isip kabahin sa proseso. / EHP