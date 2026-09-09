Delivery rider, menor de edad nasikop sa buy-bust

Nadakpan sa mga sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU) 7 ang delivery rider ug usa ka 17-anyos nga lalaki nga giingong “bodegero” sa drugas atol sa buy-bust niadtong Martes sa buntag, Septiyembre 8, 2026, alas 11:45, sa J.M. Basa Street, Barangay Sawang Calero, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang mga nadakpan nga si Reysteel Mendador, alyas Dagohoy, 21, usa ka delivery rider, molupyo sa Sityo UYC, Barangay Ermita; ug ang 17-anyos.
Nasakmit sa mga operatiba gikan sa mga suspek ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 110 gramos ug dunay standard drug price nga P748,000.
Subay sa imbestigasyon, nakadawat og impormasyon ang RPDEU 7 nga si alyas Dagohoy maoy naghatod sa suplay sa drugas sa maong lugar.
Nasayran sab nga makabaligya ang duha og moabot sa 200 gramos nga shabu matag semana, diin ang ilang operasyon naglambigit sa mga barangay sa Ermita, Pasil, Sawang Calero, ug kasikbit nga mga dapit nga dunay kontak gikan sa sulod sa bilanggoan. / AYB