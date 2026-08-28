Delivery rider miambak sa motor nga naligsan sa mixer

Suwerte nga nakalingkawas sa disgrasya ang usa ka 29-anyos nga nag-deliver og puto cheese human naligsan sa mixer truck ang iyang motorsiklo alas 5 sa kaadlawon niadtong Biyernes, Agusto 28, 2026, sa V. Rama Avenue eskina N. Bacalso Avenue, Barangay Labangon, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima mao si Alfonso Torrion, 29, taga Barangay Suba, Cebu City nga nitug-an sa SunStar Superbalita Cebu nga giisip niyang “ikaduhang kinabuhi” ang iyang pagkalingkawas sa maong insidente.
Matod ni Torrion, padulong siya sa Barangay Labangon aron mag-deliver sa gi-order nga puto cheese ug nisakay sa iyang motorsiklo.
Apan sa pag-abot sa maong intersection, nihunong siya tungod kay naka-red signal ang traffic light.
Samtang naghuwat sa pag-go sa traffic light, kalit lang nga adunay mixer truck nga niabot gikan sa iyang luyo ug niliko pa-right.
Tungod niini, napiit ang iyang motorsiklo ug napugos siya sa paglukso aron malikayan nga maipit.
Nalatayan sa mixer truck ang atubangang ligid sa iyang motorsiklo.
Matod ni Torrion, nahagsa siya sa karsada apan suwerte siyang wala maunsa.
Nahibulong siya nganong nipadayon sa pag-right turn ang mixer truck bisan pa og giingon niyang naka-stop signal ang traffic light niadtong higayona.
Samtang, lahi ang bersyon ni Victorino Lobera Jr., 51, drayber sa mixer truck nga taga Barangay San Isidro,
Dakbayan sa Talisay.
Matod ni Lobera, go signal ang iyang nakita maong nipadayon siya sa pag-right turn.
Wala sab niya makita ang motorsiklo hangtod nga nakadungog siya sa kusog nga pagkalugapak ug gipahibawo nga naligsan sa iyang truck ang motorsiklo.
Niinsister si Lobera nga go signal ang traffic light niadtong higayona ug ang rider maoy nisulod sa iyang agianan. Tungod sa nagkasumpaki nilang bersyon, nahitabo ang mainitong panaglalis tali sa duha, apan gipakgang sila sa traffic enforcer ug gipahinumdoman nga dili na sila angay maglalis sa dalan.
Giingnan sila sa traffic enforcer nga sa opisina na lang sila maghusay uban sa imbestigador.
Adunay mga CCTV footage sa maong lugar nga makatabang sa pagtino kon kinsay adunay hustong bersyon sa nahitabo.
Niresulta sa paghuot sa trapiko ang maong aksidente sayo sa buntag. / GPL