Delivery rider mibulsa sa halin nalutsa’g warrant, nadakpan

Sikop sa mga otoridad ang usa ka 33-anyos nga delivery rider human masikop sa sud mismo sa Police Station 1 sa Barangay Centro, Mandaue City, niadtong udto sa Hunyo 15, 2026.
Ang dinakpan giila nga si alyas “Miano,” lumad nga residente sa Purok Mansinetas, Barangay Maño, Lungsod sa San Remigio, Sugbo.
Si Miano nasikop pinaagi sa hiniusang pwersa sa Bogo City Police Station, ubos ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Tan, ug sa Mandaue City Police Office (MCPO) Station 1.
Gisilbi sa mga polis ang warrant of arrest batok kaniya sa kasong Qualified Theft nga giluwatan ni Judge Clyde Lelith Saplad Lodebica, ang Acting Presiding Judge sa RTC 7 Branch 82 sa Dakbayan sa Bogo.
Gitakda sa korte ang P40,000 nga pyansa para sa iyang temporaryong kagawasan.
Suma sa imbestigasyon, Oktubre sa miaging tuig nagtrabaho si Miano isip delivery man sa usa ka sikat nga shipping ug courier services company. Giingong nabulsa niini ug wala i-remit ang iyang nakolekta nga halin nga nibalor og P40,000.
Gibutyag sa management nga daghanmg higayon nila gikontak ang akusado ug nangutana ang kompanya kon asa na ang kwarta ug kon kanus-a kini iuli.
Apan wala gyud motubag ang suspek.
Tungod sa pagsigi og likay ni Miano, napugos ang management sa pagsang-at og kaso nga miresulta sa paggawas sa iyang warrant.
Kasamtangan nga gibalhog si alyas Miano sa selda sa Mandaue City Police Station 1 ug gikatakdang i-turnover ngadto sa korte nga nag-isyu sa iyang warrant of arrest. / AYB