Delivery rider naigo sa lumba sa motor, patay

Patay ang usa ka delivery rider human ni nadasmagan sa naglumba nga mga motorsiklo alas 3:50 sa kaadlawon sa Lunes, Marso 23, 2026, sa Gorordo Avenue corner Solon Drive, Barangay Lahug, Siyudad sa Sugbo.
Ang biktima nga nakalas diha-diha giila nga si Ivan Serintas Avila, 35, taga Visitacion St., Dakbayan sa Sugbo.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office base sa kuha sa CCTV camera, nasuta nga pulos paingon sa downtown area ang biktima ug ang mga nagmotorsiklo.
Pag-abot sa maong lugar, ni-left turn si Avila paingon sa Solon Drive.
Apan ang nagsunod kaniya nga motorsiklo nga gimaneho ni Dendril Montehermoso, 21, nga dunay backride nga 11-anyos nga si Dember Maravilla, residente sa Upper Kawayanan, Barangay Sambag 2, Dakbayan sa Sugbo ang ni-counterflow ug nibangga sa biktima nga niresulta sa ilang pagkalagpot ug nalatayan pa ang biktima sa laing motorsiklo.
Tungod sa kakusog sa impact, namatay diha-diha si Avila human nakaangkon og grabeng kadaot sa ulo ug lawas, samtang silang Montehermoso ug ang 11 anyos dali nga gidala sa Cebu City Medical Center ug gipaubos sa liquor ug drug test.
Pagka ala 1 sa hapon sa susamang adlaw, nitahan sa iyang kaugalingon ang laing nakabangga kang Avila sa Barangay Hall sa Sambag 2.
Ang maong drayber giila lang sa alyas nga “J”, 16, taga Sityo Lower Kawayan, B. Rodriguez Extension, Barangay Sambag 2.
Si alyas J nagmaneho sa Yamaha Mio MXI nga dunay plate number nga GD23679 diin makita sa CCTV nga nibalik ni sa dapit sa nahitabuan apan nisibat ra sab dayon.
Atol sa iyang pagtahan, nasuta nga walay lisensya ang maong menor.
Si Montehermoso gipaubos na sa hospital arrest ug mag-atubang siya'g kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide and Damage to Property. Samtang ang 16-anyos nga si alyas J ang kasamtangan nga gipaubos sa discernment process subay sa Republic Act No. 9344, kon Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. / AYB