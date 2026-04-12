Demecillo suwayan ang katakos ni Martin

Bitbit ang iyang kasinatian batok sa mga dekalidad nga boksidor sa iyang timbang, suwayan sa beteranong journeyman nga si Carlo Demecillo ang kahanas ni super-bantamweight prospect nga si Carl Jammes Martin karong Mayo 16, 2026, didto sa Taguig, Metro Manila.
Gikumpirmar ni Big Yellow Boxing Gym head coach Christopher "Ping-Ping" Tepora nga selyado na ang maong away, bisan pa man pa ang pipila ka mga detalye niini.
"This should be a 50-50 fight. Martin is good but Carlo is a veteran that has fought elite opponents," matod pa ni Tepora.
Ang 29-anyos nga si Demecillo, kinsa gikan sa pamilya sa mga boksidor, nakasugakod na sa daghang bug-at nga sangka batok sa mga elite fighters sa iyang dibisyon.
Isip kanhi World Boxing Organization (WBO) Asia-Pacific Youth bantamweight champion, nakasangka na ni Demecillo ang mga iladong pangalan sama nila ni Tasana Salapat, Sho Ishida, Arthur Villanueva, Satoshi Shimizu, ug Hisashi Amagasa. Nakatala usab siya og mga daog batok nila ni Virgel Vitor, Jess Rhey Waminal, Justine Darap, ug Bryl Bayogos.
"I can promise everyone that Carlo will give Martin a good challenge," dugang ni Tepora. "We're working hard in training right now. He's been sparring with Mark Sarino, Reycar Auxilio, and Rhonvex Capuloy."
Ang 26-anyos nga si Martin mapailubong naghulat sa iyang kahigayonan nga makasangka si Naoya Inoue, kinsa maoy naghupot sa tanang bakus sa super-bantamweight. Si Martin Rank No. 2 sa WBO, sunod ni Junto Nakatani nga gikatakdang mohagit ni Inoue sunod bulan. Rank No. 8 usab siya sa International Boxing Federation (IBF).
Sa miaging tuig, gilupig ni Martin pinaagi sa unanimous decision ang kanhi world title contender nga si Aran Dipaen ug si Francisco Pedroza.
Si Demecillo nagbitbit og rekord nga 19-12-2 uban ang 11 ka knockouts, samtang si Martin nagpabiling perpekto sa iyang 27-0 nga rekord lakip ang 20 ka knockouts. / RSC