Demolisyon gisibog

Dili mahinayon ang unang gikatakda nga demolisyon sa skywalk duol sa Cebu Normal University (CNU) sa Osmeña Blvd., dakbayan sa Sugbo karong adlawa, Biyernes, Disyembre 8, 2023.

Tungod kini sa isyo bahin sa kaluwasan sa mga motorista ug lumalabay sa dapit human sa pagtumaw sa kausaban sa orihinal nga plano sa hingpit nga pagsira sa maong bahin sa dalan.

Sa pakighinabi sa telepono sa Huwebes, Disyembre 7, 2023, sa project manager sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga si Norvin Imbong, siya niingon nga usa ka bahin sa Osmeña Blvd. ang ‘partially’ sirad-an aron pagbungkag sa atop sa skywalk nga nahimutang duol sa CNU.

Matod ni Imbong, ang karsada nga ilang sirad-an mao ang bahin diin nagpadayon ang civil works alang sa pagtangtang sa atop.

Sa pangutana kalabot kon kanus-a na usab ang aktuwal nga adlaw sa demolisyon, si Imbong niingon nga dili siya makahatag sa aktuwal nga petsa, apan sa pagkakaron sugdan na nila ang atop.

Siya niingon nga kon matangtang na ang tanang atop ug puthaw nga tubo, mosunod ang konkretong mga bahin, ang mga hagdanan, sagbayan, ug mga haligi.

Subay niini, ang matag usa sa duha ka skywalks sa Osmeña Blvd. gilauman nga maguba sulod sa labing menos upat ngadto sa lima ka adlaw, nga mosangpot ngadto sa temporaryo nga pagsira sa mga dalan ug usa ka traffic rerouting scheme.

Sa pakighinabi sa telepo­no niadtong Miyerkules, Dis­­yembre 6, 2023, si Cebu City Councilor Jerry Guardo, chairman sa committee on infrastructure, niingon nga ang Department of Transportation (DOTr) niatubang sa Cebu City Transportation Office (CCTO) aron hisgutan ang mga plano sa pagsira sa kadalanan ug traffic rerouting scheme alang sa demolisyon sa duha ka skywalks.

Matod ni Guardo nga nihangyo ang kontraktor og pagsirado sa karsada aron dili mabalda ang ilang trabaho.

Matod niya, ang kontraktor nakigtagbo sa CCTO ug gipresentar ang ilang pamaagi sa demolisyon, nga nagkana­yon nga ang CCTO “sa sinugdanan” naaprobahan ang pag­pa­higayon sa demolisyon sa lainlaing mga adlaw.

Sa chat message niadtong Miyerkules, si Cebu City Councilor Rey Gealon, Traffic Management Coordination Committee (TMC) chairman, niingon nga nakakuha na ang kontraktor og clearance gikan kanila, sa kondis­yon nga ilang mahuman sulod sa duha ka semana.

“A traffic management plan has already been mapped-out as well, and directional signs will be installed accordingly,” matod ni Gealon.

Dugang pa niya nga doblehon ang gidaghanon sa ipakatap nga traffic enforcers sa apektadong mga lugar aron madumala ang dagan sa trapiko.

Sa interbyo sa SunStar online program sa Facebook nga ‘Beyond The Headlines, si CCTO head Raquel Arce nipadayag nga nakaandam na siya sa unang plano sa hingpit nga pagsira sa maong dapit sa Osmeña Blvd.

Gipasalig ni Arce nga dili sirad-an ang tibuok bahin sa Osmeña Blvd,, apan ipatuman ang traffic scheme.

Matod niya nga ang mga drayber nga gikan sa Fuente Osmeña Circle paingon sa downtown kinahanglang moliko sa tuo sa R.R. Landon St., sundan sa laing right turn sa Junquera St.

Sa laing bahin, ang mga sakyanan nga gikan sa downtown ug N. Bacalso Ave. paingon sa Fuente Osmeña Circle moliko sa wala sa Don Pedro Cui gikan sa P. del Rosario St., liko sa tuo sa R.R. Landon St., ug pawala sa D. Jakosalem sa dili pa mopa­dayon sa F. Ramos St.