Gipangandaman na sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpalig-on sa serbisyo sa ilang tambalanan pinaagi sa pagdugang og mga kawani sa emergency room ug mga higdaanan taliwala sa padayon nga pagsaka sa mga kaso sa dengue, ilabi na sa mga bata.
Matod ni Mandaue City Hospital Chief Dr. Ligaya Lakambini Dargantes, nakatala ang tambalanan og pagsaka sa kaso sa dengue sukad niadtong Oktubre, ug mas nidaghan pa ang na-admit sa milabay nga mga semana.
Sa pagkakaron, ang tambalanan dunay 25-bed capacity , 10 alang sa pediatric patients, lima sa male medical cases, lima sa female medical cases, ug lima sa obstetric patients.
Tungod kay dengue ang kasagaran sa mga na-admit sa pediatric ward, nagplano ang tambalanan nga modugang og hangtod 10 ka higdaanan basta masulod pa kini sa kasamtangang edipisyo.
“We are planning to add more beds, but given the size of our hospital, we can only accommodate up to 10 additional beds without having patients stay outside the building,” matod ni Dargantes.
Nakig-alayon na usab sila sa City Health Office aron bantayan ang mga konsultasyon ug sutaon kon unsaon pagdumala ang mga pasyente, lakip na ang pagpauli sa mga luwas na nga pasyente aron sa balay na lang mopadayon sa pagpaayo ubos sa medikal nga paggiya.
Apan giklaro ni Dargantes nga ang mga pasyente nga luya pa, nagsige og suka, nagsakit ang tiyan, o dunay timailhan sa pagdugo dili gyud pagawason aron lang makahatag og lugar sa uban.
Moabot sa 10 ngadto sa 15 ka pasyente sa dengue ang maatiman sa tambalanan matag adlaw, lakip na ang mga nagpakonsulta lang, kon itandi sa wala pay 10 kaniadto.
Kadaghanan kanila mga bata nga nag-edad og singko anyos pataas, apan duna say mga hamtong.
Gawas sa mga higdaanan, giandam usab sa siyudad ang pagkuha og tulo ka dugang doktor ug upat ka nurse nga idestino sa emergency room (ER).
Gipasabot ni Dargantes nga kasagaran usa ra ka doktor ang mag-duty sa ER matag shift samtang nag-atiman sab kini og mga biktima sa disgrasya sa kadalanan, manganakay, ug ubang emerhensya.
Gikompirmar ni Konsehal Carlo Fortuna nga nauyonan na sa administrasyon ang pagpahigayon og emergency hiring human sa ilang tigom uban ang city administrator ug ang kadagkoan sa tambalanan.
“The city administrator, the mayor, and the hospital chief agreed earlier to hire additional personnel through emergency hiring to address the situation we are facing right now,” matod ni Fortuna.
Gihimug-atan sa konsehal nga mahinungdanon ang dinalian nga pag-atiman sa mga pasyente sa dengue aron dili mograbe ang ilang kahimtang.
Nagplano usab ang siyudad og mas hapsay nga referral system uban ang kasikbit nga mga tambalanan sama sa Eversley Childs Sanitarium, Vicente Sotto Memorial Medical Center, ug mga pribadong ospital sama sa University of Cebu Medical Center aron dunay kabalhinan ang mga pasyente nga dili na masulod sa Mandaue City Hospital.
Gisugyot usab ni Dargantes nga ibalik ang sistema panahon sa COVID-19 pandemic diin magbinayloay og impormasyon ang mga tambalanan kon pila pa ang bakante nilang higdaanan.
Giawhag ni Dargantes ang mga ginikanan nga ipatan-aw dayon sa doktor ang ilang mga anak kon hilantan, ug nipahimangno nga ang pagkawala sa hilanat sa ikaupat o ikalimang adlaw dili pasabot nga naayo na ang pasyente tungod kay dinhi kasagaran mogawas ang seryoso nga komplikasyon. /ABC