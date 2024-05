Dengue sa 2024 mas taas sa 2023

Sa wala pa magsugod ang La Niña, ang Pilipinas duna nay mas daghang mga kaso sa dengue karong tuiga itandi sa 2023.

Sa datos sa Department of Health (DOH) nagpakita nga aduna nay 59,267 ka mga kaso sa dengue ang na-report gikan sa Enero 1 hangtod Mayo 4 sa tibuok nasod.

Mas taas kini kon itandi sa 45,722 ka mga kaso sa dengue sa samang panahon niadtong 2023. Ang kamatayon gikan sa dengue, bisan pa, mas ubos sa 2024 sa 164, sumala sa departamento sa panglawas.

Niadtong 2023, sa samang panahon, ang DOH niingon nga adunay 171 ang nangamatay tungod sa dengue.

Sayo niini nga semanaha, ang DOH niingon nga nagbantay sila batok sa nag-ung-ong nga pagsaka sa mga kaso sa dengue sa pagsugod sa ting-ulan, nga gipaabot nga madugangan sa La Niña.

“As the season turns from dry to wet, dengue is something we must not forget,” matod ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa usa ka pamahayag niadtong Lunes, Mayo 20, 2024.

Ang mga rehiyon sa Mindanao adunay pinakataas nga ihap sa mga kaso sa dengue nga gitaho sa pagkakaron, partikular ang Soccsksargen (6,994), Davao Region (6,623), ug Northern Mindanao (6,078).

Nakita usab ang taas nga ihap sa mga kaso sa dengue mao ang Central Visayas (5,884), National Capital Region (5,258), ug Calabarzon (5,211).

Ang pagkamatay sa dengue nakita usab sa kadaghanan sa Mindanao, partikular sa Davao Region (29) ug Northern Mindanao (27).

Daghan usab ang nangamatay sa dengue sa Soccsksargen (16), Mimaropa (15), Caraga (11), ug Bangsamoro (10). / HDT, SunStar Philippines