Dennis gisuspenso og 3 ka mga duwa

Gipahamtangan sa National Basketball Association (NBA) og tulo ka mga duwa nga suspensyon nga wala’y bayad kagahapon, Dominggo, Enero 11, 2026 (PH time), si Sacramento Kings guard Dennis Schroder gumikan sa pagsuway og ataki niini sa usa ka magduduwa human sa usa ka duwa.
Wala gibutyag sa NBA kon kinsa nga magduduwa ang gisuwayan pagdapat ni Schroder apan adunay taho nga si Los Angeles Lakers superstar Luka Doncic ang gitumbok.
Nahitabo ang insidente mga 40 minutos human sa kapildihan sa Kings batok sa Lakers, 101-125, niadtong Disyembre 28, 2025. / Gikan sa wires