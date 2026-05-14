Dennis mipakita sa gipatukod nilang balay ni Jennylyn

Proud nga gibandera ni Dennis Trillo sa iyang Facebook page niadtong Lunes, Mayo 11, 2026, ang gipatukod nilang balay ni Jennylyn Mercado.
Matod pa niya sa caption: “Kung magsisikap at gugustuhin ang mga pangarap, balang araw ay matutupad din.”
Ang maong balay adunay tulo ka mga andana nga maoy future house sa magtiayon kauban ang duha nila ka mga anak.
“Ano yun…. dugo’t pawis namin yun. Talagang ano siya, pinagplanuhan, pinag-ipunan,” sey pa ni Jennylyn.
Ang magtiayon may dako sab nga balay sa Tanay, Rizal, nga maoy ilang weekend house.
Si Dennis bag-o lang nagselebrar sa iyang ika-45 nga kasumaran niadtong Martes, Mayo 12, samtang si Jennylyn mag-39 karong Mayo 15.