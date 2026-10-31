DENR-7: Trekker nga misud sa gipasira nga Spartan Trail mag-atubang og silot

Gitawag sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) 7 ang atensyon sa usa ka trekker ug sa iyang mga uban human sila nisulod sa sirado nga Spartan Trail ug nag-post pa sa ilang lakaw sa social media.
Pinaagi sa Central Cebu Protected Landscape-Protected Area Management Office (CCPL-Pamo), nagpahigayon og pormal nga imbestigasyon ang DENR 7 niadtong Lunes, Oktubre 26, 2026, bahin sa pagsulod sa maong grupo sa restricted nga dapit taliwala sa nagpadayong closure order.
“The DENR strongly reminds the public, outdoor enthusiasts, and content creators to respect environmental laws, adhere to trail closure advisories, and obtain necessary permits prior to conducting activities within protected landscapes to preserve local ecosystems and ensure public safety,” matod sa press release sa DENR 7.
Atol sa inquiry, gipangutana ni Protected Area Superintendent Mardione Delos Reyes ang maong grupo kon ngano nga nisulod sila sa gisira nga agianan.
Niangkon ang usa sa mga nahisgutan nga nasayod siya bahin sa closure advisory pinaagi sa mga pahibawo sa Facebook, apan wala siya makakita og advisory sign sa pultahan sa Buhisan Dam.
Diha na sila nakakita og closure sign sa gawas o exit nga bahin sa trail.
Niangkon usab siya nga wala niya gi-delete dayon ang iyang mga gipang-post ug gidokumento sa social media bisan pa sa iyang pagkaamgo sa posibleng epekto ug silot.
Apan nakadesisyon siya nga tangtangon ang tanang mga hulagway ug video.
Gipahimangnuan ni Delos Reyes ang maong grupo bahin sa kaseryoso sa iligal nga pagsulod sa mga protected area.
Nagpaabot karon ang CCPL-Pamo sa mga direktiba gikan sa taas nga opisyal bahin sa ipahamtang nga silot, multa, o administrative sanctions batok sa maong mga indibidwal.
Samtang nanawagan usab si Cebu City Councilor Joel “Panday” Garganera og pormal nga aksyon ug legal nga silot batok sa maong mga hiker.
Gipadayag niya nga ang mga balaod sa kalikupan kinahanglan nga ipatuman nga wa'y gidapigan.
Gidugang ni Garganera nga ang pagpahamtang og silot magsilbing pasidaan aron dili mosunod ang uban pagsud sa mga sirado ug restricted nga dapit nga giprotektahan para sa kalikupan ug sa kaluwasan sa tanan. / DPC