DENR: 700 ka kahoy gipamutol tungod sa Monterrazas de Cebu

Gibutyag sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) ang mga pagpamutol sa kahoy, lakip na ang daghang mga kalapasan sa kalikupan sa Monterrazas de Cebu hillside development.
Kini human sa hingpit nga imbestigasyon nga gilusad tungod sa mga pagbaha ug paglihok sa yuta sa maong lugar atol sa Bagyong Tino.
Sa interbyu sa radyo niadtong Huwebes, si Assistant Regional Director for Technical Services Eddie Llanedo nagkanayon nga nakita sa imbestigasyon nga kapin sa 700 ka kahoy ang giputol sulod sa 140-ektarya nga property, usa ka seryoso nga paglapas sa balaod sa kalasangan ug kalikupan.
Dugang niya nga ang Monterrazas mismo ang nihangyo sa tree inventory isip kabahin sa ilang aplikasyon alang sa giamendahan nga environmental compliance certificate (ECC).
Gawas sa Forestry Code, matod ni Llanedo nga ang Monterrazas development nakalapas sab sa Clean Water Act ug sa Philippine Environmental Impact Statement (EIS) System, base sa joint inspection nga gihimo niadtong Nobiyembre 6 ug 7.
Ang DENR niingon nga napakyas sab ang developer sa pagsunod sa 10 sa 33 ka kondisyon nga gilatid ubos sa ilang Environmental Compliance Certificate (ECC).
Nakaplagan sab sa mga imbestigador nga pipila sa 17 ka detention ponds nga gidesinyo sa pagdumala sa stormwater runoff ang guba o napuno sa lapok nga niresulta sa dili makontrol nga surface runoff nga nakapasamot sa pagbaha sa kasikbit nga mga komunidad sa ubos.
Gipasabot ni Llanedo nga gawas sa notice of violation ug stoppage order nga giisyu batok sa developer, ang matag ECC violation nagdala og silot nga P50,000 nga administratibong multa, uban sa posibleng dugang nga mga silot ubos sa Forestry Code ug sa Clean Water Act.
Matod ni Llanedo nga gisusi sab sa DENR ang ubang mga development project alang sa posibleng kalapasan sa environmental laws. / PNA, CAV