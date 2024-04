DENR mikiha sa vlogger sa pagmaltrato sa tarsier

Gipasakaan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa Rehiyon 12 (Soccsksargen) og kasong kriminal ang duha ka mga lalaki nga vloggers tungod sa giingong pagmaltrato sa duha ka Philippine tarsier sa Barangay Maligo, Polomolok, South Cotabato.

Ang DENR Soccsksargen, sa Facebook post niadtong Huwebes, Abril 11, 2024, niila sa vloggers nga sila si Ryan Parreño ug Sammy Estrebilla nga maoy personalidad sa likod sa page, “Farm Boy.”

Ang mga sumbong naggikan sa usa ka viral video sa social media nga nagpakita sa mga indibidwal nga nagdumala sa mga endangered animals, nga giklasipikar nga Other Threatened Species.

Ang DENR Soccsksargen nipasaka niadtong Abril 11 og mga kaso batok kang Parreño ug Estrebilla tungod sa kalapasan sa Republic Act (RA) 9147, o ang Wildlife Act of 2001, ug RA 11038, o ang Expanded National Integrated Protected Areas System (E-Nipas) Act of 2018

“Our evaluation disclosed that a crime has been committed,” matod ni DENR Soccsksargen Director Felix S. Alicer.

“The filing of the case is an action taken so that the citizens would not imitate the disturbing same acts,” dason niya.

Si Alicer niawhag sa publiko sa pagtabang sa DENR sa pagpanalipod sa wildlife ug environment. / KAL