DENR supak nga SRP gamiton nga garbage transfer site

Giklaro sa Department of Environment and Natural Resources (DENR)-Environmental Management Bureau (EMB) 7 nga walay pagtugot ang Dakbayan sa Sugbo nga mogamit sa South Road Properties (SRP) isip transfer station sa basura nga walay gihuptang gikinahanglan nga environmental permits ug clearances.
Matod ni DENR-EMB 7 Chief of the Clearance and Permitting Division Rizalina Saberon, ang DENR nagpagawas na og cease-and-desist order (CDO) batok sa operasyon sa basura sa dakbayan diha sa SRP niadtong Hunyo 7, 2026, tungod sa nakit-an nga mga kalapasan sa kalikupan.
Giklaro niya nga samtang dili na mahimong gamiton ang dapit isip transfer station sa basura, gitugotan gihapon ang siyudad sa pagpadayon sa ilang cleanup ug paghakot aron makuha ang nagtipun-og nga basura sa maong dapit, subay sa mga nakab-ot nga kauyonan sa gihimo nga technical conference uban sa ahensya.
Matod ni Saberon, ang ahensya nipahigayon og imbestigasyon human makadawat og mga reklamo kalabot sa nagtapok nga basura sa SRP ug nasuta nga ang dapit gigamit sa pamaagi nga wala makakuha og environmental permits.
“As of EMB, we are not allowing the dumping of garbage in that area. That’s why they were called for a technical conference and were issued a cease-and-desist order,” matod ni Saberon.
Siya nagkanayon nga ang mga opisyal sa Sugbo nisaad sa technical conference nga limpyohan ang dapit ug ibalhin ang mga nagtipun-og nga basura ngadto sa usa ka permit-holder nga disposal facility. / CAV, Bejay Tabayag, CNU intern