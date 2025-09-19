Dental chairs, x-ray units gihatod na sa district hospitals sa Cebu

Ang unang batch sa mga dental chair nga dunay X-ray units nga gipalit sa Lalawigan sa Sugbo, naapudapod na ngadto sa mga ospital.
Ang mga ospital sa Argao, Barili, Tuburan, ug Minglanilla ang nakadawat sa bag-ong kahimanan.
Sumala ni Dr. Nikki Catalan, health consultant sa Piso Health program sa Kapitolyo, niadtong Biyernes, Setyembre 19, 2025, ang maong mga dental chair maoy mopuli sa daan ug guba na nga mga unit.
Ang pagpalit sa bag-ong dental equipment kabahin sa paningkamot ni Gobernador Pamela Baricuatro sa pagpalambo sa serbisyo sa panglawas sa tibuok probinsiya.
Si Dr. Catalan nipadayag sa iyang kalipay sa maong kalambuan apan nangayo sab og pasensya tungod kay ang proseso sa pagpalit sa gobiyerno medyo dugay.
“Happy to share that the first round of procurements for our Cebu Provincial Hospitals has finally started arriving! I’ve come to understand how long and meticulous government procurement processes can be—it requires a whole lot of patience. That’s why seeing this first batch of dental chairs feels like Christmas morning to me,” matod ni Dr. Catalan sa iyang social media post.
Kahinumdoman nga gisaad ni Gobernador Baricuatro ang pagpalambo sa mga ospital sa lalawigan.
Gitudlo ang iyang anak nga doktora isip consultant aron moabag sa pagsusi sa tanang ospital sa Sugbo.
Unang gihimo ang pag-hire og mga doktor ug nurses alang sa mga tambalanan. / CDF