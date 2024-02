Denver gipakuratan sa Bucks

Milwaukee — Nagtuo ang Milwaukee Bucks nga milambo na ang ilang depensa, bisan og naglisod sila pagdaug dayon og mga duwa human sa pag-abot sa bag-ong coach nga si Doc Rivers.

Karon ila nang giani ang maayong mga resulta.

Si Giannis Antetokounmpo adunay 36 puntos, 18 ka rebounds ug lima ka assists sa dihang gipakita sa Bucks ang ilang maayong depensa pinaagi sa pagpukan sa Denver Nuggets, 112-95 sa Martes , Pebrero 13, 2024 (RP time).

“Right now, we are trying to kind of help one another defensively and just make it as tough as possible,” matod ni Antetokounmpo. “This is team defense. Nobody can do it by himself. Right now, I feel like we are buying into that philosophy as a team.”

Human mapildi sa lima sa ilang unang unom ka duwa ubos ni Rivers - lakip ang 113-107 nga kapildihan sa Denver sa iyang debut uban sa Milwaukee - ang Bucks nakadaug og duha ka sunodsunod nga kadaugan pinaagi sa hiniusang margin nga 53 puntos.