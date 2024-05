Denver players gihimangnuan

Atol sa ilang praktis ning Huwebes, Mayo 9, 2024 (PH time), gipahimangnuan ni Denver Nuggets coach Michael Malone ang iyang mga sakop nga sila ang defending champions sa National Basketball Association (NBA).

“Guys, we’re the reigning world champions,” matod ni Malone. “Act like it and play like it.”

Gibuhian kini ni Malone nga mensahe aron madasig ang iyang mga sakop gikan sa ilang 0-2 nga biya sa Western Conference 2nd round playoffs series batok sa Minnesota Timberwolves.

Ang Game 3 sa series kombatihon ugma, Sabado, Mayo 11, 2024, sa balwarte sa Timberwolves. / AP