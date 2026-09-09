Deodorant gipasok sa brief, shoplifter nasakpan gihapon

Gibalhog sa Mabolo Police Station ang 30-anyos nga pintor human nasakpan nga nangawat og deodorant ug imported nga de lata sulod sa usa ka supermarket sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Septiyembre 8, 2026, ala 1 sa hapon.
Nailhan ang suspek sa alyas nga Lito, dunay live-in partner, lumulupyo sa Sityo Mabuhay, Barangay Luz sa maong dakbayan.
Base sa imbestigasyon, nabantayan sa guwardiya ang suspek nga naglaruylaroy ug naniid sa palibot.
Dihang nakahigayon, gikuha niini ang deodorant nga nagkantidad og P286.40 ug luncheon meat nga tag P224.
Aron dili mailhan, nagpakaaron-ingnon kining nakig-istorya sa ubang mga kustomer.
Gitagoan niya ang deodorant sulod sa iyang brief samtang ang de lata gisuksok sa ilok.
Sa dihang mopaingon na og gawas, gibabagan sa house detective ug nakuha gikan kaniya ang mga kinawat nga baligya. / JDG