DepEd: 10 ka tawo gidakop sa pagpanghulga sa eskwelahan

Labing minos 10 ka indibidwal nga nalambigit sa pagpakatap og mga bakak nga hulga batok sa mga eskwelahan ang gidakop sa Philippine National Police (PNP).
Sa usa ka pahayag, gidayeg sa Department of Education (DepEd) ang PNP tungod sa paspas nga aksiyon niini batok sa mga nagpaluyo sa maong mga bakak nga hulga nga gipakatap online.
Gisubli ni DepEd Secretary Sonny Angara nga ang mga makabalda nga online prank adunay kauban nga legal ug administratibong silot.
“Thank you to the PNP and our security sector for acting swiftly to identify and hold accountable those spreading online threats against our schools. This is also in line with President Bongbong Marcos’ directive to ensure that our students and teachers are safe and protected in every part of the country,” matod ni Angara.
Nanawagan siya sa mga ginikanan, magtutudlo, ug komunidad nga tabangan ang paggiya ug pagpanalipod sa mga estudyante, ug gipasiugda nga dili angay tugotan ang mga malisyusong komedya o hulga nga makabalda sa edukasyon sa mga bata.
Gibutyag sa DepEd nga pito ka estudyante nga nag-edad og 15 gikan sa Magalang, Pampanga ang gipaubos sa inquest proceedings human giingong nagpakatap og mga mensahe sa social media nga nanghadlok ug nanghulga nga pasakitan ang mga estudyante sa Tinajero National High School Annex.
Usa sab ka 18-anyos nga suspek sa Jaen, Nueva Ecija ang gidakop tungod sa giingong pagpakatap og mga hulga bahin sa bomba online nga nagtarget sa daghang publiko ug pribadong mga eskwelahan sa San Ildefonso, Bulacan.
Gidakop sab sa kapulisan ang laing 18-anyos nga estudyante nga niangkon nga nag-post og bakak nga hulga aron masuspende ang klase sa San Felipe Integrated School sa Nueva Ecija.
Sa Tanza, Cavite, gipatuman sa kapulisan ang usa ka warrant aron sa pag-search, pag-seize, ug pagsusi sa computer data batok sa usa ka babaye sa Barangay Paradahan I, human sa usa ka online nga hulga nga gitumong sa usa ka lokal nga eskwelahan.
Nasakmit sa mga awtoridad ang 16 ka digital device aron susihon, may kalabotan sa gituohang mga paglapas sa Article 282 (Grave Threats) sa Revised Penal Code ug sa Republic Act 10175, o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. / TPM / SunStar Philippines