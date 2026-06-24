DepEd 7 mipatawag og emergency meeting kalabot sa school safety

Human sa nahitabong school shooting sa Tacloban City, nagpahibawo si Department of Education (DepEd) 7 Director Arturo Bayocot nga magpahigayon sila og emergency management committee (mancom) meeting aron rebyuhon ug palig-onon ang seguridad ug moral education sa mga eskwelahan sa rehiyon.
Ang maong mancom meeting gikatakdang ipahigayon sa Huwebes, Hunyo 25, 2026, ug tambungan sa mga schools division superintendents ug school heads sa Central Visayas.
Matod ni Bayocot, tutokan sa maong panagtigom ang pagpahugot sa pagpatuman sa mga polisiya ug programa sa DepEd, ilabi na ang mga pagtulon-an sa mga mithi o values education ug mga lakang sa child protection sulod sa mga campus.
Samtang, nagpahayag og dakong kabalaka si Gobernador Pamela Baricuatro kabahin sa kaluwasan sa mga estudyante atol sa iyang State of the Region Address niadtong Hunyo 24, 2026.
Sa pagkakaron, naglihok na ang gobernador aron pakusgan ang seguridad sa mga eskwelahan sa probinsiya pinaagi sa koordinasyon sa regional education officials.
Aron malikayan ang susamang insidente sa Sugbo, plano ni Baricuatro nga tigumon ang Provincial Peace and Order Council aron maglatid og mas hugot nga mga protocol sa seguridad sulod sa mga campus.
Makigtagbo usab ang gobernador sa mga provincial directors sa DepEd ug mga Parent-Teacher Associations (PTAs) aron mapaminaw ang mga ginikanan ug mahan-ay ang hiniusang mga estratehiya alang sa kaluwasan sa mga estudyante.
“We need to ensure that our schools remain safe spaces for our children,” matod ni Baricuatro.
Gipahibawo usab nga makig-coordinate ang kapitolyo sa kapulisan aron madugangan ang patrol ug presensya sa mga pulis sa palibot sa mga eskwelahan atol sa regular nga oras sa klase. /