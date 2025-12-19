DepEd 7: Pundo sa pag-ayo sa mga tunghaan naguba sa linog, di paigo

Naningkamot ang Department of Education sa Central Visayas (DepEd) 7 nga maapas ang rehabilitasyon sa mga pampublikong eskwelahan nga nadaot sa linog niadtong Septiyembre 30 ug Bagyong Tino niadtong Nobiyembre 4, 2025, taliwala sa nagnihit nga pundo ug kakuwang sa mga teknikal nga personnel.
Matod ni DepEd 7 Regional Director Dr. Salustiano Jimenez atol sa press conference niadtong Huwebes, Disyembre 18, nga anaa sa P1.2 bilyunes ang gigahin alang sa calamity response ug napagawas na kini.
Ubos ra kaayo kini sa P5.5 bilyunes nga gipangayo nga pundo sa rehiyon alang sa pag-ayo ug rehabilitasyon sa mga nadaot nga eskwelahan sa tibuok probinsiya.
“Dili pa gani mi kaabot og one-fourth sa among gikinahanglan nga pundo,” matod ni Jimenez nga nagpasidaan nga ang magamit nga pundo alang sa school year 2025 hapit na mahurot bisan pa man nga nagpadayon ang pagsusi sa mga kadaot.
Ang DepEd 7 nagduso alang sa dugang gahin sa pundo pag-abot sa 2026 aron makadugang sa rehabilitasyon. Nagpaabot sab siya nga masugdan ang dagkong mga pag-ayo ug pagtukod og bag-ong classrooms alang sa mga eskwelahan nga grabeng naapektuhan sunod tuig.
Human sa 6.9-magnitude nga linog nga niigo duol sa Bogo City, Cebu niadtong Septiyembre 30, gihatagan og prayoridad sa DepEd 7 ang Bogo ug ang kasikbit nga mga lungsod sa Amihanang Sugbo.
Matod ni Jimenez nga ang Quick Response (QR) funds naaprobahan na nga nagkantidad og P600 milyunes alang sa Bogo City ug P500 milyunes alang sa ubang apektadong mga lungsod sa Central Visayas.
Ang mga eskwelahan sa ubang mga lugar nadaot usab apan wala dayon maapil sa unang hugna sa pundo.
Ang naunang datos sa DepEd 7 nagpakita nga anaa sa 200 ka mga pampublikong eskwelahan ang naapektuhan sa linog.
Ang inisyal nga pagsusi nga gihimo sa tunga-tunga sa Oktubre nakakaplag og 500 ka mga classroom nga hingpit nga naguba, 700 ang dunay dakong kadaot, ug kapin sa 2,000 ang may ginagmay nga kadaot, nga adunay gibanabanang danyos nga mokabat sa P4 bilyunes.
Gihulagway ni Jimenez kaniadto nga ang kadaot mas grabe pa kay sa gibilin sa Bagyong Odette niadtong 2021.
Gawas sa mga limitasyon sa pundo, niingon si Jimenez nga ang DepEd 7 nag-atubang og kakuwang sa mga structural engineers, lakip na sa DPWH, nga nakapahinay sa pagsusi sa mga building.
Gikonsiderar sa DepEd ang pagpangayo og tabang sa pribadong sektor aron mapadali ang mga evaluation.
Ang ubang mga lugar nga nahimutangan sa eskwelahan gideklarar nga dili luwas sama sa Hagnaya Integrated Elementary School sa Barangay Hagnaya, San Remigio. / EHP