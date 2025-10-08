DepEd 7 way igong pundo pagpaayo sa classrooms nga giguba sa linog

Nagpakitabang ang Department of Education (DepEd) 7 sa pribadong sektor aron tabangan sila sa pag-ayo sa nangaguba nga classrooms tungod sa magnitude 6.9 nga linog niadtong Septiyembre 30, 2025.
Si DepEd 7 Director Dr. Salustiano Jimenez, nipasabot nga dili igo ang pundo sa nasudnong gobiyerno aron ipaayo ang tanang nangaguba nga classrooms.
Kapin sa 7,500 ka classrooms sa tibuok Sugbo ang naapektuhan.
Sa kinatibuk-an, 1,187 ang hingpit nga naguba , 803 ang grabeng nadaot , ug 5,587 ang nakasinati og gagmay nga kadaot.
Ang tanang 38 ka public schools sa Bogo City ang nakasinati og kadaot.
Lakip sa grabeng naigo mao ang San Remegio.
Sa Oktubre 4, gikompirmar ni Jimenez nga adunay namatay nga 12 ka mga estudyante ug duha ka mga magtutudlo.
Kapin sa 19,000 ka mga estudyante ug hapit usa ka libo ka mga magtutudlo ang naapektuhan.
Gisuspenso ang tanang klase sa mosunod nga mga lugar: Carmen, Sogod, Daanbantayan, Bantayan, Bogo, Medellin, Tuburan, Borbon, ug Catmon.
Ang Department of Budget and Management (DBM) nagpagawas og P375 milyunes nga emergency fund para sa Cebu: P150M para sa Provincial Government, ug P75M matag usa para sa San Remigio, Bogo City, ug Medellin.
Ang P240 milyunes nga gahin sa 2025 GAA para lang sa bag-ong construction sa mga classroom, dili sa pag-ayo o retrofitting sa mga naguba.
Gidasig ni Jimenez ang Public-Private Partnership (PPP) aron matabangan ang pag-ayo sa mga eskwelahan. / EHP