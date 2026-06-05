DepEd Cebu City, nakatala og pagsaka sa abilidad sa pagbasa

Taliwala sa kabalaka sa taas nga gidaghanon sa mga estudyante nga naglisod sa pagbasa sa Dakbayan sa Sugbo, ang Department of Education (DepEd) Cebu City Division nagtaho og dakong kalambuan sa kahibalo sa pagbasa sa tanang ang-ang sa mga tunghaan.
Kini resulta sa intervention nga gihimo sa literacy ug sa pagsubay sa nasudnong polisiya sa pag-alerto ug pagtabang sa mga hinay mobasa.
Kini nga pamahayag giluwatan isip tubag sa Resolution 17-3055-2026 nga giaprubahan sa Cebu City Council niadtong Marso 24, 2026.
Ang maong resolusyon nag-awhag sa Local School Board (LSB) nga gamiton ang Special Education Fund (SEF) aron mo-hire og mga para-teacher, tutor, ug learning facilitator alang sa mga remedial reading program sa mga pampublikong tunghaan.
Ang resolusyon naumol tungod sa mga nakaplagang datos nga gikutlo gikan sa “LGU Playbook: Fixing the Foundations of Local Education,” diin gipakita nga 46.85 porsiyento sa mga early-grade learners sa Sugbo ang naglisod sa pagbasa.
Giduso ni Konsehal Joel Garganera ug giaprubahan sa konseho sa dakbayan, ang resolusyon naghulagway sa sitwasyon isip usa ka dinalian nga kabalaka nga nagkinahanglan og dakong intervention sa tibuok siyudad pinaagi sa mga tutorial human sa klase, mga klase matag Sabado ug Dominggo, ug mga programa sa literacy nga nakabase sa komunidad.
Gikutlo sab sa maong lakang ang Republic Act 12028, o ang Academic Recovery and Accessible Learning (Aral) Program Act nga nagmando og hapsay ug planadong intervention alang sa mga tinun-an nga naglisod sa pagbasa ug matematika, ug nagtugot sa mga lokal nga kagamhanan sa paggamit sa Special Education Funds aron suportahan ang mga tutorial ug remediation nga programa.
Nanawagan sab ang konseho sa dakbayan ngadto sa mga unibersidad ug kolehiyo nga nagtanyag og Bachelor of Education nga mga kurso nga motabang sa pagpalig-on sa mga intervention sa literacy pinaagi sa mga reading center nga nakabase sa komunidad, mga programa sa boluntaryong tutor, ug uban pang extension services inabagan sa Commission on Higher Education (Ched).
Sa usa ka opisyal nga tubag nga gipetsahan og Mayo 11 nga gipirmahan ni Legal Officer Vilpa Villabas ug giuyonan ni Schools Division Superintendent Nimfa Bongo, gihangop sa DepEd Cebu City nga dako na og kalambuan ang nakab-ot sa mga tinun-an.
Sumala sa Curriculum Implementation Division (CID) sa maong division, ang kaalam sa pagbasa niuswag sa Key Stages 1, 2, ug 3 sa School Year 2025-2026.
Matod sa DepEd, ang mga kalambuan nakab-ot pinaagi sa pagpatuman sa DepEd Order No. 064, Series of 2025, o ang “Policy Guidelines on the Assessment and Remediation of Reading Competency for All Learners.”
Ubos niini nga palisiya, ang mga tunghaan gimanduan sa regular nga pagsusi sa level sa pagbasa sa mga tinun-an, pagpatuman sa mga gitumong nga programa sa remediation, ug pag-monitor sa ilang pag-uswag sa tibuok tuig sa klase.
“DepEd Cebu City has fully complied with these mandates by conducting baseline and progress assessments for all learners, implementing reading interventions and instructional support based on learners’ assessed levels, and documenting improvements through regular reporting,” sumala sa division.
Ang gidaghanon sa mga tinun-an nga gi-classify nga “Low Emerging” o nagsugod pa lang nga magbabasa niuswag ug nius-os og dako gikan sa 15,733 ka tinun-an o 37.63 porsiyento sa sinugdanan sa tuig sa school year ngadto na lang sa 5,196 ka tinun-an o 12.31 porsiyento sa katapusan sa tuig.
Samtang ang gidaghanon sa mga tinun-an nga makabasa na sa ilang saktong grade level nisaka gikan sa 4,925 ka tinun-an o 11.78 porsiyento sa sinugdanan sa tuig ngadto sa 12,824 ka tinun-an o 30.38 porsiyento sa pagtapos sa tuig.
Ang gidaghanon sa mga tinun-an nga gi-classify nga “Transitioning” o nagkaduol na sa saktong level sa kaalam nisaka sab gikan sa 12,459 ngadto sa 16,091.
Ang porsiyento sa mga estudyante nga makabasa na niabot og 46.75 porsiyento sa katapusan sa tuig sa school year. / CAV