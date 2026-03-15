DepEd Central Visayas mipahigayo’g capability building alang sa Nash takers

Niabot sa 1,363 ka mga teaching ug non-teaching personnel ang nitambong sa Capability Building for the National Assessment for School Heads (Nash) Fiscal Year 2025 Takers – Batch 2 niadtong Marso 9-13, 2026 sa DepEd Ecotech Center, Sudlon, Lahug, Dakbayan sa Sugbo.
Lakip sa mga nitambong ang 498 ka takers gikan sa Division sa Bohol, 28 sa Bogo City, 40 sa Danao City, 25 sa Tagbilaran City, 485 sa Cebu Province, 78 sa Cebu City, 87 sa Lapu-Lapu City, 25 sa Mandaue City, 35 sa Carcar City, 27 sa City of Naga, 23 sa Talisay City ug 15 sa Toledo City.
Ang capability building giorganisa sa Department of Education Region 7 – Central Visayas nga gipangulohan ni Dr. Salustiano T. Jimenez, Regional Director pinaagi sa Human Resource Development Division (HRDD) office.
Nibutyag si Dr. Misael G. Borgonia, ang Chief Education Supervisor sa Human Resource Development Division (HRDD) ug National Educators Academy of the Philippines in the Region (NEAP-R) Focal Person, nga ang tuyo sa kalihokan aron matabangan sa pagpangandam ang mga NASH takers.
“Ang capability building giplano og maayo dili lamang sa pagtabang ug pagpangandam sa mga mo-take sa Nash, kundili tungod usab aron suportahan ang ilang paglambo isip epektibo ug may prinsipyo nga tigdumala sa eskwelahan. Samtang gikinahanglan gyud nila mahibaloan ang lima ka domains isip school head, ang amoang kinatibuk-ang tumong mao nga mas mapalig-on ang kapasidad sa naninguha nga gusto mahimong school head aron nga modumala sila sa eskwelahan uban ang katakos, naay integridad, ug may lig-on nga pagbati sa pang-moral nga responsabilidad”, matod ni Borgonia.
Si Irene C. Mutia, Teacher III sa Pilar National High School, Pilar, Camotes, Cebu nga gikan sa Division sa Cebu Province, nisaysay nga daghan siya’g nakat-unan sa 5 ka domains sa Philippine Professional Standards for School Heads (PPSSH) nga mao ang framework nga gi-adopt sa Department of Education.
“Mapasalamaton kaayo ko sa Department of Education Region 7 tungod gihatagan mi nila’g kahigayunan nga makatambong aning capacity building nga dako kaayo’g tabang nako isip first timer nga mo-take sa Nash karong Marso 29, 2026,” dugang ni Mutia.
Ang mga speaker sa capability building mao ang mga empleyado gikan sa Department of Education Region VII nga nagtudlo sa nagkalainlaing domain sa liderato.
Si Dr. Misael G. Borgonia, Chief Education Program Supervisor sa HRDD ug NEAP-R Focal Person, nagtudlo sa Domain 1: Leading Strategically; si Dr. Merden L. Bryant, Chief Education Program Supervisor sa FTAD, nagtuki sa Domain 2: Managing School Operations and Resources; si Dr. Reynaldo D. Anto, Education Program Supervisor sa HRDD, nagtuki sa Domain 3: Focusing on Teaching and Learning; si Dr. Benjamin D. Tiongzon, Chief Education Supervisor sa QAD, nagbatbat sa Domain 4: Developing Self and Others; ug si Dr. Sofronio D. Paragoso, Education Program Supervisor sa QAD, nagtudlo sa Domain 5: Building Connections.
Gitapos ang capability building pinaagi sa paghatag og Nash Final Orientation and Instructions for teachers nga gisaysay sab ni Dr. Borgonia ug pag-apudapod sa Certificate of Participation ug Certificate of appearance sa tanang nanambong. / TAMPO / Sinuwat ug hulagway ni Marvin G. Quilaquil