DepEd: Christmas parties sa public schools wala gikansela

Gibalewala sa Department of Education (DepEd) ang mga gipakatap nga posts sa social media nga nag-ingon nga kanselado na ang mga Christmas parties sa tanang public schools, ug gitawag kini nga bakak ug misleading nga mga pa-ngangkon.
Sa usa ka advisory nga gipagawas sa miaging weekend, giklaro sa DepEd nga wala kini giisyu nga direktiba nga nagsuspenso o nagtangtang sa Christmas parties gikan sa school calendar.
Gipasiugda sa ahensiya nga ang pagpangandam alang sa holiday season nagpadayon sa mga kampus sa tibuok nasod ug nga ang tinuig nga selebrasyon magpadayon isip kabahin sa dugay na nga tradisyon sa eskwelahan.
Gipasabot sa DepEd nga ang mga Christmas party nagpabilin nga gipaabot nga kalihukan alang sa daghang mga estudyante, magtutudlo, ug komunidad sa eskwelahan, ug walay kausaban sa polisiya nga makaapekto niini nga mga kalihukan.
Gipahinumdoman sa ahensiya ang publiko nga ang pagpakaylap sa sayop nga impormasyon, ilabi na pinaagi sa social media, makamugna og kalibog sa mga ginikanan, estudyante, ug magtutudlo.
Giawhag sa DepEd ang publiko nga mag-amping, mo-verify sa impormasyon gikan sa opisyal nga channels, ug mo-report sa mga accounts o pages nga nagpakaylap og hinimuhimo nga mga pahibalo.
Matod sa DepEd, ang mga unverified post moulbo kasagaran atol sa holiday season ug nakamatikod nga kini nga mga makapahisalaag nga mga pangangkon kasagarang mokalat tungod kay nagtarget kini sa kaylap nga gisaulog nga mga tradisyon sama sa Christmas parties sa eskwelahan.
Dili kini ang unang higayon nga nikatag ang ingon niini nga sayop nga impormasyon.
Sa miaging tuig, gi-report sab sa SunStar Davao ang susamang insidente diin nikaylap ang hungihong online nga kanselado kuno ang school Christmas parties.
Ang DepEd-Davao niadtong higayona niingon sab nga walay giisyu nga ingon niana nga direktiba ug gitugotan ang mga selebrasyon nga magpadayon, basta ang mga eskwelahan mosunod sa kasamtangang guidelines. / DEF