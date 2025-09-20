DepEd: Martial Law angayan nga itudlo sa mga tinun-an

Gitudlo na sa Department of Education (DepEd) ang Martial Law sa curriculum sa mga tinun-an, taliwala sa pag-angkon sa pipila ka mga estudyante nga wala sila’y igong kahibalo bahin niini.
Matod ni Dr. Quirico Sumampong, Education Program Supervisor sa DepEd 7, gitudlo ang Batas Militar sa subject nga Araling Panlipunan sa Grade 6.
Gibutyag niya nga ang tumong mao ang pagtudlo sa mga panghitabo sa Martial Law nga pinasubay sa kamatuoran, wa’y pagdapig, ug walay personal nga interpretasyon. Gipasalig sa DepEd nga ang pagtudlo niini nakabasi sa mga gihatag nga materyales gikan sa Central Office, aron dili malahi ang pagtulon-an.
Bisan sa pagkasensitibo sa maong topic, labi na sa kasamtangang administrasyon ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., nagpabilin ang katungdanan sa mga magtutudlo sa paghatag og leksyon nga way bias.
Upat ka mga estudyante, gikan sa elementarya ug high school, niangkon nga kulang sila sa kahibalo sa Martial Law.
Matod ni Alexa Camingao, usa ka college student, importante nga tun-an ang Martial Law aron ang sunod nga henerasyon magpabilin nga mohatag og bili sa kagawasan, accountability, ug tawhanong katungod.
Gideklara ni kanhi Presidente Ferdinand Marcos Sr. niadtong Setyembre 21, 1972.
Gisuspenso ang Konstitusyon ug gipig-otan ang kagawasan sa pagsulti ug asembliya.
Gidakop, gi-torture , ug gipriso ang mga oposisyon, peryodista, ug aktibista.
Opisyal nga gilibkas ang Martial Law niadtong Enero 17, 1981.
Gitataw sa mga estudyante ang kamahinungdanon sa pagkat-on sa maong kasaysayan gikan sa mga nakasinati mismo sa maong panahon aron masabtan ang tinuod nga epekto niini ug aron dili kini makalimtan o mausab. / DPC with reports from Bryce Ken Abellon, USJ-R Intern