DepEd mipasaka’g kaso, mipatuman og reporma aron mapanalipdan ang SHS voucher program

Nisaad ang Department of Education (DepEd) nga pakusgan ang mga reporma sa pagpatuman sa Senior High School Voucher Program pinaagi sa pagpahugot sa mga kontrol ug pagpatuman sa mga lakang sa tulubagon taliwala sa nagpadayong legal nga aksiyon batok sa mga malinglahong pag-angkon sa subsidiyo.
Sa usa ka press briefing niadtong Martes, Enero 6, 2026, si Education Secretary Sonny Angara niingon nga ang DepEd nipasaka na og pito ka kaso batok sa mga sad-an nga pribadong tunghaan ug nagsugod na sa mga kriminal nga reklamo batok sa mga indibidwal nga giingong nangangkon og mga voucher para sa mga benepisyaryo nga dili kwalipikado o dili tinuod.
Ang mga kaso naglangkob sa kinatibuk-ang kantidad nga P37.58 milyunes ug kasamtangan na nga anaa sa saktong legal nga proseso.
Matod sa DepEd, ang maong lakang kabahin sa mas halapad nga paningkamot sa paglimpyo sa voucher program.
Dungan sa legal nga aksiyon, gipalig-on usab sa departamento ang pagdumala ubos sa Expanded Government Assistance to Students and Teachers in Private Education (E-Gastpe).
Kini nga mga reporma naglakip sa mas estrikto nga pagdumala, mas klaro nga mga giya sa programa, ug mas suod nga koordinasyon sa mga asosasyon sa pribadong tunghaan aron matubag ang mga nagbalik-balik nga isyu kalabot sa dokumentasyon, pagsunod sa lagda, ug ang panahon sa pagproseso.
Gipasabot ni Angara nga ang DepEd nagpahigayon na karon og sistematikong cross-checking sa mga database nga kaniadto wala gipares-pares.
Sentro sa mga reporma mao ang gipalig-on nga five-step validation framework nga gidesinyo aron maseguro nga ang mga voucher ihatag lamang sa mga lehitimong benepisyaryo.
Ang proseso naglakip sa pag-cross-check sa datos tali sa Voucher Management System ug sa Learner Information System, paghusay sa mga discrepancy, pagpahigayon og post-audit monitoring visits sa mga pribadong tunghaan, inspeksyon sa mga field office, ug pag-revalidate sa eligibility, ug enrollment status sa mga tinun-an sa ikaduhang semester. / TPM / SunStar Philippines