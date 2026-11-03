DepEd moapudapod og 170K ka laptops sa mga magtutudlo

Ang Department of Education (DepEd) andam na nga moapudapod og kapin sa 170,000 ka high-end nga laptop ngadto sa mga magtutudlo sa pampublikong eskwelahan ug mga kawani sa administrasyon sa tibuok nasod taliwala sa tinguha niini nga mapadali ang digital education roadmap.
Sa usa ka pamahayag, si Education Secretary Sonny Angara niingon nga adunay kinatibuk-ang 172,654 ka MacBook Neo units ang gikatakda nga i-apudapod ngadto sa mga kwalipikado nga benepisyaryo sugod sa Nobiyembre 2026.
Niingon siya nga ang paghatag og high-end ug kasaligan nga teknolohiya direktang motubag sa dugay nang sistematikong mga palas-anon samtang nagpasidungog sa adlaw-adlaw nga dedikasyon sa mga magtutudlo nga Pilipino.
“For the longest time, our teachers have carried the heavy personal burden of buying their own laptops or maintaining outdated equipment just to keep up with lesson plans. Under the vision of President Marcos, we are changing the narrative,” matod ni Angara.
Ubos sa DepEd Computerization Program, ang ahensiya nakahatag na og mga kontrata alang sa 231,725 ka mga laptop para sa mga magtutudlo sa tibuok nasod—naglangkob sa 169,008 ka MacBook Neo units ug 62,717 ka Windows-based units.
Apil sab sa gipalit ang 3,646 ka MacBook Neo laptops alang sa mga administrative officer.
Matod sa ahensiya, ang mga bag-ong laptop gipalit sa presyo nga mas barato og P6,900 itandi sa suggested retail price sa base model.
Ang mga laptop adunay lima ka tuig nga warranty—usa ka butang nga unang higayon sa pagpalit og laptop sa DepEd, kon itandi sa naandan nga usa ka tuig nga warranty sa retail—nga naghatag sa gobiyerno og mas taas nga panahon sa proteksyon sa mas ubos nga presyo sa pagpalit. /TPM/SunStar Philippines