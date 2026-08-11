DepEd nakakuha sa labing dako nga bahin sa gisugyot nga badyet sa 2027

Gisumiter sa Department of Budget and Management (DBM) ngadto sa House of Representatives niadtong Martes, Agusto 11, 2026, ang 2027 National Expenditure Program (NEP) nga naglangkob sa gisugyot nga P7.2-trilyon nga national budget alang sa sunod tuig.
Pormal nga gidawat ni House Speaker Faustino “Bojie” Dy III ang 2027 NEP nga nipasalig nga kini moagi sa hugot nga pagsusi aron maseguro nga ang matag piso makahatag ug konkretong benepisyo sa katawhang Pilipino.
Matod niya nga ang budget proposal i-evaluate base sa tulo ka mga pangutana: “Saan mapupunta ang pondo, ano ang konkretong mababago nito, at paano ito mararamdaman ng ordinaryong Pilipino.”
Ubos sa 2027 NEP, ang Department of Education (DepEd) maoy makadawat og labing dako sa nasudnong badyet nga adunay gisugyot nga alokasyon nga P976 bilyunes.
Ang Commission on Higher Education (Ched) ug ang mga state university ug college (SUCs) makadawat og P176.5 bilyunes.
Matod ni DBM Acting Secretary Kim de Leon, ang maong mga alokasyon nagpamatuod sa pasalig sa gobiyerno nga mamuhonan sa labing bililhong kapanguhaan sa nasod—ang katawhan. Sunod sa DepEd, ang Department of Public Works and Highways (DPWH) ang adunay ikaduha nga labing dakong alokasyon sa badyet nga nagkantidad og P644 bilyunes.
Ang gisugyot nga badyet sa DPWH naglakip sa P107.4 bilyunes alang sa mga flood control project, lakip na ang pagmentinar, pag-ayo, rehabilitasyon, o pagpalambo sa mga kasamtangang proyekto, o alang sa mga bag-ong proyekto. Naglakip sab kini sa P19.6 bilyunes nga capital outlay alang sa mga nagpadayon nga flood control project nga gisuportahan sa langyaw nga pundo, ug P3.41 bilyunes alang sa flood control projects sa Metro Manila nga ipatuman sa Metropolitan Manila Development Authority (MMDA).
“Hindi naman din po natin pwedeng pabayaan ‘yung mga naumpisahan na, na mga flood control projects, at mas hindi po magiging maayos ‘yung epekto kung mananatiling nakatiwangwang ‘yung mga naumpisahan ng mga flood control projects,” matod ni De Leon.
Ang Department of Health gigahinan sa gobiyerno og P353.8 bilyunes aron suportahan ang operasyon sa mga ospital, serbisyong panglawas, ug mga dagkong programa sa panglawas.
Makadawat sab ang mga local government unit og P332.5 bilyunes, samtang ang defense department makadawat og P328.8 bilyunes, lakip na ang pundo alang sa modernisasyon ug operasyon sa militar.
Ang sektor sa transportasyon—lakip ang Department of Transportation, Philippine National Railways, ug Light Rail Transit Authority—gigahinan og P302.2 bilyunes.
Gigahinan og P261.7 bilyunes ang sektor sa agrikultura, P241.6 bilyunes alang sa social welfare, ug P86.3 bilyunes alang sa judiciary.
Ang 2027 NEP naglakip sab og P111.984 bilyunes nga Unprogrammed Appropriations (UA) nga gihulagway ni De Leon nga labing ubos nga lebel sukad niadtong 2019 nga naglangkob lamang sa 1.6 porsiyento sa Total Expenditure Program (TEP). / TPM / SunStar Philippines