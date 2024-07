DepEd nasayod nang daan sa problema sa track oval

Wala pa ang opisyal nga pagsugod sa Palarong Pambansa 2024 niadtong Hulyo 11, nahibawo na ang mga organizer nga ang rubberized track oval sa Cebu City Sports Center (CCSC) kulang og duha ka metros sa 400-meter world standard.

Kini ang gikompirmar ni Department of Education (DepEd) Assistant Secretary Francis Cesar Bringas sa usa ka press conference sa Sabado, Hulyo 13.

Ang opisyal sa edukasyon niingon nga nagpahigayon sila og usa ka solidarity meeting sa mga athletic coach kaniadtong Hulyo 8 aron ipahibalo ang ulahi nga mga kakulangan sa track oval.

Matod ni Bringas nga gisultihan nila ang coaches nga kon mapadayon ang athletic games, ang resulta ra sa 100-meter race ug paubos ang ma-tally, samtang naghulat sa reevaluation sa track oval. Ang mga resulta sa mga lumba nga milapas sa 100 metros o migamit sa mga kurba sa track oval dili ilhon.

Sa dihang gipangutana kon nganong gipadayon sa mga organizer ang paghimo sa track events sa track oval, si Bringas nitubag: “Saan kami mag-track and field, if ever?”

“We lay out the consequences if we proceed sa CCSC. So that was understood,” ingon niya sa Tagalog.

Ang SunStar Cebu nisuway sa pagkontak kang Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia alang sa iyang mga komento kalabot sa maong kalambuan, apan wala pa siya nitubag hangtod sa oras sa press.

MAKADAUT

Hinuon, si Bringas nipahigayon og press conference sa sayo pa sa Sabado diin iyang gipahibalo nga mo-tap sila og third party aron sukdon pag-usab ang bag-ong gi-rehabilitate nga rubberized track oval human ang technical committee sa Palaro una nang miisip niini nga “substandard” tungod sa kakuwang sa duha ka metros.

Kon dili masulbad ang isyo, makadaut kini sa kredibilidad sa track oval sa CCSC nga mag-host sa nasyonal ug internasyonal nga mga kompetisyon.

Ug kon ang tanang resulta sa lumba ilhon, kini mahimo'ng makadaut sa dungog sa Philippine Athletics Track and Field Association (Patafa), matod ni Bringas.

Sumala sa website niini, ang Patafa “is the National Sports Association for athletic sports such as track and field, road running, cross country running and racewalking in the Philippines, including the core athletics sports which constitute the Decathlon in the Olympic Games.”

Si Bringas niingon nga ang Patafa naghatag sa teknikal nga espesipikasyon alang sa track oval nga nagsunod sa nasyonal ug internasyonal nga mga sumbanan.

“For example, we have a 400-meter hurdle (result) for secondary boys that is pending (and) it is supposed to be record-breaking time, but it is still pending because of the non-validation of the actual distance of the entire oval,” matod niya.

“If they (Patafa) say that they are on standard, Patafa will be dragged to the controversy and that will be a red flag to the World Athletics Association as well, so we have to protect the Patafa,” siya nidugang.

Ang athletic national technical committee sa 2024 Palaro gipangulohan ni Jeanette Obiena, miyembro sa Patafa. Siya ang inahan sa Filipino Olympian pole vaulter nga si “EJ” Uy Obiena.

GIPUGNGAN

Hangtod nga dili pa ipahibalo ang opisyal nga pagsukod, si Bringas niingon nga ang tanang rekord ug resulta sa mga athletics events sa Palaro 2024 dili ilhon gawas sa 100-meter dash, 110-meter hurdle run ug uban pang mga event nga adunay straight line.

Ang mga student-athlete nga podium finishers o medalists makadawat gihapon sa ilang insentibo gikan sa DepEd ug sa ilang tagsa-tagsa ka local government units.

Matod ni Bringas nga sa unang pagsukod sa technical committee sa track oval, ang resulta nagpakita nga duha ka metros ang kakuwang sa gikinahanglang 400 metros.

Gitumbok niya nga ang track oval miagi sa rehabilitasyon, mao nga ilang gitan-aw ang posibilidad sa mga kalainan sa linya nga nagmarka sa kurba o ang D nga bahin sa track oval.

Siya niingon nga ang paglakip sa gutter sa bag-ong giayo nga track oval mahimo usab nga makaapekto sa kinatibuk-ang distansya.

“Prior to the laying of the (rubber in the) track, it was within the standards. But the rubbers were laid, and the linings were there, it appears that the functioning portion of the oval is already 398 meters,” matod ni Bringas sa press conference.

Ang opisyal sa edukasyon dili makahatag og tino nga timeline kon kanus-a ipahibalo ang opisyal nga pagsukod.

Samtang, si John Pages, Cebu City Sport Commission chairman, niingon nga ang kalainan sa standard distance gikan sa aktuwal nga gitas-on sa track oval mahimo'ng anaa sa lane marking.

Si Pages nagkanayon nga usa ka German engineer ang nag-certify sa track oval specifications sa dihang ang Siyudad katapusang nag-host sa Palarong Pambansa niadtong 1994.

“I think it best to wait for the third-party results,” matod ni Pages. / EHP, dugang taho ni AYB