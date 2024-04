DepEd: Pagpamubo sa school year di mahimo

Taliwa sa panawagan sa mga ginikanan ug guardians sa pagpamubo sa tuig tigtungha tungod sa grabe nga kainit nga hinungdan sa kahasol sa mga estudyante, usa ka opisyal sa edukasyon sa rehiyon nisalikway sa posibilidad.

Si Director Salustiano Jimenez sa Department of Education Central Visayas (DepEd 7) nitug-an sa SunStar Cebu nga gipamub-an na ang school year karon.

Gidugang ni Jimenez nga ang dugang nga mga kausaban sa kalendaryo sa eskuylahan aron ma-accommodate ang hangyo mahimo na nga ilegal.

“We are bound by law to adhere to a required number of school days. In fact, giminusan na nato ni,” matod niya niadtong Abril 11, 2024.

Iyang gipasabot nga kinahanglan adunay labing minos 180 ka non-negotiable school days alang sa mga klase nga ipahigayon matag school year.

Ang DepEd Order No. 23 niadtong 2016, nagpasiugda nga ang publiko ug pribado nga elementarya ug sekondarya gimandoan sa higpit nga pag-obserbar sa 202 ka adlaw sa tigtungha, nga adunay 180 ka adlaw nga gitudlo isip non-negotiable contact time sa mga magtutudlo.

INIT

Samtang nagkataas ang temperatura, nagkainit ang debate bahin sa pagpamubo sa tuig sa pagtungha, uban ang nagkadako nga kabalaka bahin sa kaayuhan sa mga estudyante samtang nag-antos sa kainit sa mga classroom.

Usa ka Facebook user ang nikomentaryo sa post sa SunStar Cebu bahin sa high heat index nga nagsugyot nga suspensuhon ang klase kay delikado ang mga tinun-an sa mga tunghaan.

“Naluoy gyud ko sa mga bata sa eskwelahan, I know init ra kaayo didto knowing nga daghan sila sulod sa classrooms,” matod niya.

Karong bag-o, ang Sugbo nakasinati og heat index ubos sa extreme caution category sa sunodsunod nga mga adlaw.

Kini nga klasipikasyon, nga gikan sa 32 ngadto sa 41 degrees Celsius, nagsugyot nga ang heat cramps ug heat exhaustion posible, ug ang dugang nga kalihukan mahimong moresulta sa heatstroke.

Dili mominos 22 ka local government units sa Sugbo ang independenteng mipahibalo sa pagsuspenso sa face-to-face ug mobalhin sa distance modular learning mode.

Hinuon, ang Mandaue City, mopatuman og blended learning approach, diin gipamubo ang physical classes apan gikinahanglan gihapon uban ang kombinasyon sa online-based nga pagtudlo.

Hinuon, sa memorandum nga pinetsahan og Abril 5, gisuspenso ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang atubangay nga klase tungod sa grabeng kainit.

Giangkon ni Jimenez nga ang mga ginikanan ug guardians naghuna-huna lamang sa kaluwasan sa panglawas sa mga estudyante, apan siya miingon nga ang maong mga panawagan mahimo usab nga makaapekto sa ilang pagkat-on.

Ang opisyal niingon nga maalkanse lang ang mga estudyante tungod kay anaa pa sila sa recovery period alang sa pagsulbad sa mga kakulangan sa pagkat-on, ug ang gipamubo nga mga klase dili makatabang.

“I know some parents and community people would argue that ‘no class again? no more learnings for children’ it will only make it worse,” matod niya. /KJF