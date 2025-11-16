DepEd: Pagwagtang sa senior high school di tinuod

Gitataw sa Department of Education (DepEd)-7 nga ang impormasyon nga naglibot sa online nga nag-ingon nga wagtangon na ang senior high school sa sunod school year usa ka peke nga balita.
Niingon si DepEd-7 Director Salustiano Jimenez sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Nobiyembre 16, 2025, nga ang mga post nga nikatap sa social media nga adunay DepEd logo dili tinuod.
“Walay Grade 11 ug 12” sugod sa school year 2026 ug 2027," matud sa maong post.
Giingon usab niini nga ang ubang mga eskwelahan nagpatuman na sa pagwagtang sa senior high school. Tungod niini, giklaro ni Jimenez nga ang senior high school nga programa magpadayon gihapon. / CDF