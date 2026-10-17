DepEd-Tacloban mihangop sa pagka-dismiss ni Sgt. Paciencia

Gihangop sa lokal nga buhatan sa Department of Education (DepEd) ang desisyon sa National Police Commission (Napolcom) nga tangtangon sa serbisyo sa kapulisan ang polis, kinsa’ng armas nga giisyu sa gobyerno gigamit sa makamatay nga pagpamusil sa San Jose National High School niadtong Hunyo 22.
Sa opisyal nga pamahayag nga gipagawas niadtong Huwebes, niingon si Sherlita Palma, Schools Division Superintendent sa DepEd, nga mahinungdanong lakang ang maong desisyon aron mapaninglan ang mga responsable ug nagpasiugda sa katungdanan sa mga tag-iya sa armas, ilabina sa mga sakop sa kapulisan, sa pagsiguro nga luwas nga matipigan ang ilang mga armas ug malikayan ang dili awtorisadong paggamit
niini.
Gisundan ang maong pamahayag human gimando sa Napolcom ang pagtangtang sa serbisyo kang Police Staff Sergeant Arla Ray Paciencia sa Regional Finance Service Unit sa Police Regional Office 8 tungod sa grave misconduct ug conduct unbecoming of a police officer.
Ang 9mm nga pistola nga giisyu sa Philippine National Police (PNP) sa maong polis gigamit sa iyang 14-anyos nga pag-umangkon sa pagpamusil nga mipatay sa tulo ka mga estudyante ug nakasamad sa pipila pa.
Napunting sa maong kaso ang kamahinungdanon sa responsableng paghipos sa mga armas ug sa panginahanglan nga mapugngan ang mga dili awtorisadong tawo, ilabina ang mga menor de edad, sa pagkuha o paggamit sa mga armas nga giisyu sa gobyerno.
Gihandom usab sa DepEd-Tacloban ang mga estudyanteng nangamatay, ang mga nangasamdan, ug ang mga pamilya ug komunidad sa eskuylahan nga naapektuhan sa maong trahedya.
Matod ni Palma, nagpabiling committed ang Schools Division sa pagsuporta sa ilang pagbangon, pagpaalim sa emosyonal nga kahimtang ug kinatibuk-ang kaayohan, samtang gipalig-on ang mga lakang alang sa kaluwasan ug seguridad sa mga eskuwelahan.
Gidugang niya nga ipadayon sa dibisyon ang pagpauswag sa mga mekanismo sa pagpanalipod sa mga estudyante ug ang paghatag og psychosocial support services, sa koordinasyon tali sa hingtungdang mga ahensiya sa gobyerno ug uban pang mga kauban.
Gipadayag usab sa Department of Education (DepEd) field office ang pagtahod niini sa mga legal ug administratibong proseso nga gipatuman sa mga awtoridad, uban ang paglaom nga mapadayon ang pagpapanubag ug paghatag og hustisya subay sa balaod. /PNA