DepEd wa momando’g total ban sa pagdala og cellphone

Gipasabot sa Department of Education (DepEd) 7 nga walay kamanduan sa hingpit nga pagdili sa pagdala ug paggamit sa cellphone sa mga estudyante, sukwahi sa pangagpas sa kadaghanan.
Niluwat og Department Order (DO) No. 006, Series of 2026, niadtong Martes, Hulyo 7, 2026, nga nagklaro sa polisiya sa DepEd.
Ang DO 006 nagbase sa Ensuring a Safe and Motivating Learning Environment (ESMLE) nagpasabot nga gidili lang ang paggamit og mobile phone sa mga estudyante sa elementarya ug sekondarya atol sa oras sa klase, gawas kon gamiton alang sa pagkat-on ug ubang gitugotan sa eskwelahan, pasabot ni DepEd 7 Director Arturo Bayocot.
Subay sa nahitabong pagpamusil sulod sa tunghaan sa Tacloban City hinungdan nga gihatagan og priority sa departamento ang kaluwasan ug seguridad sa matag eskuwelahan.
Nagkuha sab og dugang security personnel ug pagpalit og metal detectors aron malikayan ang susamang mga insedente.
“It’s not just about mitigating because the schools should have preventive measures and we should follow them. We’re doing so much of that because of what happened,” matod pa ni Bayocot.
DUMANJUG
Gidayeg sab niya ang inisyatiba ni Dumanjug Mayor Efren “Gungun” Gica nga nagtinguha sa pagpatuman og polisiya nga nagdili sa mga estudyante nga magdala’g cellphone sa eskuwelahan.
“It’s a good idea to think that there should no longer be cellphones. I know that the mayor’s objective is really to ensure safety and security,” dugang pa ni Bayocot.
Hinuon, gitugotan ang matag probinsiya ug lokal nga kagamhanan sa paghimo og mga lakang nga angay sa ilang kahimtang, nga kini motakdo sa DO No. 006.
Dugang pa niya, dako ang papel sa cellphone sa pagkat-on tungod kay gigamit kini sa pagpangita og impormasyon, pagkuha og online learning materials, ug pag-apil sa mga diskusyon pinaagi sa internet.
Matod niya, ang kasamtangang pamaagi sa pagkat-on nagkinahanglan sab og koneksiyon sa internet, busa importante ang cellphone isip usa ka himan sa edukasyon.
Gipasabot sab ni Bayocot nga ang hingpit nga pagdili sa cellphone mahimong makababag sa komunikasyon tali sa mga ginikanan ug ilang mga anak ilabina kon adunay emerhensiya. / Jinelle Rhea Simbajon, UP Cebu Intern