Deployment sa kapulisan sa PRO 7, sugdan ugma

Sugod sa Biyernes, Marso 22, 2024, magsugod na ang deployment sa Police Regional Office (PRO 7) sa mga dapit nga dunay relehiyusong kalihukan alang sa Semana Santa.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa PRO 7, nga sa maong panahon magsugod na sa pagbiyahe ang mga tawo aron mamauli sa ilang tagsa-tagsa ka probinsya.

Giklaro hinuon ni Pelare nga wala sila nakadawat og hulga sa siguridad sa mga kalihukan sa Semana Santa apan wala sila mokompyansa kay basin pahimuslan sa mga kriminal.

Gilauman nga daghan ang mobiyahe paingon sa tourist destinations nga tungod niini gimandoan sa PRO-7 ang matag police station sa tibuok rehiyon 7 nga magbutang og mga personnel sa nag-unang kadalanan sa ilang hurisdiksyon isip mga road marshal.

Labing maayo nga magmuntar og tents sa kilid sa kadalanan nga maoy duolon kon dunay problema nga masugatan ang publiko.

“Ingkaso kon duna man gani problema naa ray polis dayon nga maduolan. Well instructed ning atong mga police station to put up mga tent diha sa daplin sa dan kay kon naay problema along the way, naa ray polis maduolan,” matod ni Pelare.

Nakaalerto na usab ang Philippine Coast Guard (PCG) sa pagbantay sa mga pantalan sa Sugbo sanglit sila nagtuo nga modagsa ang mga pasahero nga mobiyahe pagawas ug pasulod sa Central Visayas.

Si Coast Guard EN Abel Lomboy, information officer sa Coast Guard District Central Visayas, nagkanayon nga ilang gi-monitor ang mga barko aron way mag overloading sa mga pasahero.

Dunay mga PCG personnel nga mosakay sa mga barko isip sea marshal aron mobadlong sa management kon ugaling manobra na ang ilang mga pasahero. / AYB