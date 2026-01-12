DeRozan napatik sa kasaysayan

Napatik sa kasaysayan si Sacramento Kings forward DeMar DeRozan atol sa ilang kadaugan batok sa Houston Rockets, 111-98, kagahapon, Lunes, Enero 12, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Ning sangkaa, si DeRozan nahimong ika-23 nga magduduwa sa kasaysayan sa NBA nga nakaabot og 26,000 puntos. Nahitabo kini sa 2nd quarter pa lang sa kombati.
Si DeRozan maoy ikaunom nga aktibong magduduwa nga nakahimo niini. Ang uban mao sila si LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook, ug Hames Harden. / Gikan sa wires