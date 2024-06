Desal plant sa Mambaling mo-operate ning buwana

Mo-operate na ang desalina­tion plant sa Barangay Mam­baling, dakbayan sa Sugbo sa dili pa matapos ning buwana.

Kini ang update nga gi-chat message sa SunStar Cebu sa Dominggo, Hunyo 16, 2024, ni Metropolitan Cebu Water District (MCWD) chairman Jose Daluz III.

Si Daluz niingon nga sa pasiunang makahatag og 10 milyu­nes ka litro sa desalinated nga tubig, sulod sa usa ka tuig kini hingpit na nga makahatag sa 25 milyunes ka litro nga tubig.

Samtang sa interbyu niadtong Biyernes, Hunyo 14, 2024, ang tigpamaba sa MCWD nga si Minerva Gerodias niingon nga kon madayon ning buwana, ang pasilidad sa Mambaling maoy ikaduhang desalination plant nga maghatag sa MCWD og dugang tinubdan sa tubig.

“Hapit na jud ta mobalik sa normal nga production plus we are expecting also nga ma commissioned ang Mamba­ling nga desalination plant,” matod ni Gerodias.

Gitug-an usab ni Gerodias nga mikunhod ang ilang deficit sa tubig nga sa panahon sa El Niño, niabot ngadto sa 65,000 cubic meters ang ilang deficit, apan niadtong Huwebes, Hunyo 13, 2024, niabot na sa 36,000 cubic meters.

“The more nagka improve ang atong supply, hopefully magkaubos na jud na siya,” dason ni Gerodias.

Si Gerodias niingon nga ang desalination plant sa Barangay Opao, dakbayan sa Mandaue naka-supply og tubig sa MCWD nga mokabat sa 9,300 cubic meters.

Matod niya, walay opisyal nga pag-abli sa desalination plant sa Opao tungod kay gi-fine tuning pa sa supplier ang tanan.

Ang desal plant maoy nagproseso sa tubig gikan sa dagat nga mainom o mahimong potable water isip dugang supply sa tubig sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD). / AML