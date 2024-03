Desalinated nga tubig sa MCWD sa Abril na i-supply

Aron mobatok sa nag ung-ong nga krisis sa tubig tungod sa huwaw nga dala sa El Niño phenomenon, ang Cebu-based local water utility firm mosalig sa pasiuna nga supply sa desalinated nga tubig karong Abril gikan sa ilang mga partner nga gikontrata.

Sa laing bahin, mas ni us-os ang inadlaw-adlaw nga tubig gikan sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD), ilabi na sa mga tinubdan sa surface water.

Ang MCWD nag-unang kompaniya sa tubig nga nagserbisyo sa mga dakbayan sa Sugbo, Mandaue, Talisay, ug Lapu-Lapu ug mga lungsod sa Consolacion, Liloan, Compostela, ug Cordova.

Ang tigpamaba sa MCWD nga si Minerva Gerodias niingon niadtong Martes, Marso 12, 2024, nga ilang gipaabot ang dugang nga 30,000 cubic meters nga desalinated nga tubig, nga ma-supply gikan sa tulo sa ilang desalinated water sources.

DUGANG SUPPLY

“That is why we are hoping additional water sources, those desalinated water projects, can provide initial deliveries next month,” matod niya sa iyang interview sa “Beyond the Headlines,” ang online news and commentary program sa SunStar Cebu.

Matod pa ni Gerodias nga kining mga desalinated water supply gikan gyud sa desalinated water projects sa Barangay Opao, Mandaue City; Barangay Mambaling Cebu City; ug lungsod sa Cordova sa Isla sa Mactan.

Giklaro niya nga inisyal lang kini nga delivery, tungod kay ang duha ka planta sa Barangay Mambaling ug Opao makaprodyus og 25,000 cubic meters kon fully functional, ug ang proyekto sa lungsod sa Cordova makaprodyus og 20,000 cubic meters nga water output.

“But, hopefully, these initial deliveries are already of big help,” dugang niya.

Sa sayo pa, si Tommy Gonzalez sa production department sa MCWD niingon niadtong Marso 5, 2024 nga ilang naobserbahan nga nagkahurot na ang suplay sukad sa katapusang quarter sa 2023.

Atol sa usa ka interbyo, si Gonzalez miingon nga ang adlaw-adlaw nga produksyon sa tubig sa planta kuwangan og 25,000 cubic meters. Ang water utility kasagaran maka-supply og 301,000 cubic meters nga tubig kada adlaw, apan tungod sa nagpadayong El Niño phenomenon, nius-os kini ngadto sa 276,000 cubic meters kada adlaw.

Matod ni Gonzalez nga sa pagkakaron nagkuha sila og tubig gikan sa tulo ka managlahing tinubdan: desalinated seawater sa 10 porsiyento, pagkuha sa tubig sa yuta gikan sa mga atabay sa 50 porsiyento, ug paggamit sa surface water sa 40 porsiyento, nga naglakip sa bulk water ug tinubdan nga gipanag-iya sa MCWD.

TINGHUWAW

Siya nidugang nga ang padayon nga dry spell adunay dautang epekto sa suplay gikan sa mga tinubdan sa tubig sa ibabaw, nga gikan sa kasapaan, tungod kay sila direkta nga naladlad sa adlaw ug sa ingon “mas daling maapektuhan sa grabe nga kainit.”

Lakip sa mga tinubdan sa surface water mao ang Jaclupan wellfield sa Talisay City, nga kasagaran mogama og 30,000 cubic meters, ug ang Buhisan Dam sa Cebu City, nga mogama unta og 5,000 cubic meters.

Matod pa ni Gerodias nga niadtong Martes, Marso 12, mas nius-os pa ang produksiyon sa tubig ngadto sa 272,000 cubic meters matag adlaw, nga maoy nihatod sa kakuwang ngadto sa 29,000 cubic meters sa ilang total water production.

Gitumbok ni Gerodias nga ang gipaabot nga 30,000 cubic meters nga dugang suplay sa tubig gikan niining mga desalinated water sources igo lang nga makatapak sa kanihit sa tubig sa kasamtangang lebel.

Ang MCWD sa pagkakaron “nagbalanse sa distribution,” nagpasabot nga ang mga lugar nga adunay kompleto nga serbisyo sa tubig nakigbahin sa pipila ka suplay sa mga lugar nga nakasinati og intermittent o walay tubig.

“Our production department will do something about it so that we can at least balance our available supply, for example, those who are receiving full 24-hour service, will now have 22 or 20 hours instead. So the other supply will be given to the less,” matod niya.

IDIREKTA SA LINYA

Matod pa ni Gerodias nga adunay mga water tanker nga naka-standby aron paghatag og hinabang sa mga lugar nga walay madawat nga suplay sa tubig.

Dugang pa niya nga dili nila pabarogon ang mga residente sa taas nga linya aron makadawat og tubig. Hinuon, nagplano sila nga direktang i-inject ang suplay sa tubig gikan sa mga tanker ngadto sa linya alang sa sa pag-apod-apod alang sa kaluwasan.

Kini nga pamaagi magsiguro nga ang pag-apod-apod sa tubig tukma nga gi-account. Kon manu-mano ang pag-apod-apod sa tubig, dili kini masukod, nga moresulta nga di sila mokita. / KJF