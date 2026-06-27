Desinyo ni Lemuel Rosos nagsugod sa notebook

Alang sa inilang Cebuano fashion designer nga si Lemuel Rosos, ang pagdawat sa iyang pagkatawo wala gyud magdepende sa pagsunod sa mga uso; hinuon, usa kini ka tibuok kinabuhi nga panaw sa kaluwasan, pagkamugnaon, paglahutay, ug kamatinud-anon.
Nagdako sa Santa Fe sa Isla sa Bantayan, si Lemuel nasayod na nga sukad sa iyang pagkabata, usa na siya ka bayot.
Sa wala pa siya nahimong usa sa labing gipangita nga fashion designer sa Sugbo, usa siya ka bata nga mahinumdoman sa paghakot og tubig gikan sa balay sa silingan nga nagsul-ob og mubo kaayong shorts ug malipayong nag-atiman sa buhok sa mga sakop sa iyang pamilya.
Natawo sa inahan nga magtutudlo sa publikong tunghaan ug amahan nga magpapatigayon, si Lemuel usa sa lima ka mga magsuon.
Samtang nagdako sa panahon diin ang mga panag-istoryahanay bahin sa gender identity dili pa kaayo komon, nakasinati siya og paghangop sa iyang pagkatawo nga maoy labing mahinungdan – sulod sa ilang panimalay.
Sa katapusan, gidawat siya sa iyang mga ginikanan kon kinsa gyud siya, nga naghatag kaniya og pagsalig sa kaugalingon sa pagkab-ot sa iyang mga damgo nga dili kinahanglang itago ang iyang pagkatawo.
Ang iyang pagkabata nakagamot pag-ayo sa pagtuo ug sa arte. Isip usa ka aktibong miyembro sa ilang parokya, nag-alagad si Lemuel isip sakristan, nahimong presidente sa parish youth organization, ug nisalmot sa nagkalainlaing mga kalihukan sa simbahan.
Sa eskuwelahan, niapil siya sa dance troupe ug sa ulahi nahimong choreographer. Sayo nga nadiskubre ni Lemual nga ang pagkamugnaon mao ang maghulma sa iyang kaugmaon.
Ang iyang kaikag sa disenyo nagsugod sa wala damha nga paagi sa sulod sa classroom. Atol sa mga leksyon sa high school, imbes nga maminaw lang, gipuno ni Lemuel ang iyang mga notebook og mga drawing sa fashion.
Ang maong mga drawing nahimong labing unang taytayan aron mahimo siyang usa sa mga nag-unang designer sa Sugbo.
Apan ang kalampusan wala moabot sa sayon nga paagi.
Determinado nga makahuman sa kolehiyo, nagtrabaho si Lemuel samtang nagtungha, nga gipahimuslan ang matag oportunidad nga haom sa iyang mga talento.
Nakakuwarta siya pinaagi sa pag-choreograph og mga sayaw ug pagdawat og mga raket sa makeup, ug gigamit ang iyang kinitaan aron buhion ang iyang kaugalingon ug tapuson ang iyang Bachelor of Science in Biology.
Ang iyang part-time nga mga trabaho – nga alang sa iyang mga bayranan sa matrikula -- nahimong mga ang-ang paingon sa usa ka mauswagong karera sa fashion ug performing arts.
Karon, giila si Rosos isip usa sa mga de-kalidad nga fashion designer sa Sugbo, nailhan sa pagmugna og mga elegante nga gown ug makuti nga mga costume.
Gawas sa fashion, siya usab ang nangulo sa mga production team ug nagdumala sa mga contingent sa piyesta sa tibuok Sugbo, nga naghiusa sa iyang kahanas sa costume design, choreography, ug stage production ngadto sa mga award-winning nga mga pasundayag.
Bisan pa niini, ang iyang panaw wala magkuwang sa mga kalisdanan. /